Карантин в Україні та навчальний рік: у Зеленського зробили заяву

Карантин в Україні змінить терміни закінчення навчального року та ЗНО
Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, через що заняття в навчальних закладах можуть закінчити пізніше звичайного, а ЗНО перенесуть. На Facebook-сторінці "Команда Зеленського" з'явилося роз'яснення від Міністерства освіти, що буде з навчальним роком при різних термінах карантину.
Зазначимо, що глава Міносвіти нещодавно заявила, що при карантині до 24 квітня, навчальний рік продовжать до 1 липня, але в новому роз'ясненні йдеться про нові ймовірні терміни карантину - до першого тижня червня і до початку серпня.
Якщо карантин закінчиться до першого тижня червня
Після карантину для школярів організують коригуюче навчання, щоб виявити всі прогалини, які виникли за час карантину.
Якщо карантин триватиме до початку серпня
При першому і другому сценарії атестацію школярів 4-х та 9-х класів проводити не будуть.
При першому і другому сценарії навчальний рік студенти закінчать, як і планували. Іспити і заліки в університетах можуть провести дистанційно.
Захист дипломів та атестаційні іспити проведуть дистанційно.
Що буде з навчальним роком при різних термінах карантину (відео: facebook.com/ze2019official)
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