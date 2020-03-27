Карантин в Україні та навчальний рік: у Зеленського зробили заяву

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, через що заняття в навчальних закладах можуть закінчити пізніше звичайного, а ЗНО перенесуть. На Facebook-сторінці "Команда Зеленського" з'явилося роз'яснення від Міністерства освіти, що буде з навчальним роком при різних термінах карантину.

Зазначимо, що глава Міносвіти нещодавно заявила, що при карантині до 24 квітня, навчальний рік продовжать до 1 липня, але в новому роз'ясненні йдеться про нові ймовірні терміни карантину - до першого тижня червня і до початку серпня.

Як карантин вплине на навчальний рік школярів

Якщо карантин закінчиться до першого тижня червня

Навчальний рік триватиме до кінця червня. Це стосується всіх учнів, крім 11-класників.

Після карантину для школярів організують коригуюче навчання, щоб виявити всі прогалини, які виникли за час карантину.

Випускники до кінця червня закінчують навчання і готуються до ЗНО.

ЗНО розпочнеться наприкінці червня і закінчиться в середині липня.

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Якщо карантин триватиме до початку серпня

Всі школярі, крім випускників, закінчать навчання в кінці травня.

Протягом місяця наступного навчального року буде коригуюче навчання.

ЗНО стартує в середині серпня, закінчиться в середині вересня

Вступну кампанію завершать в середині жовтня.

При першому і другому сценарії атестацію школярів 4-х та 9-х класів проводити не будуть.

Що зміниться через карантин для студентів

При першому і другому сценарії навчальний рік студенти закінчать, як і планували. Іспити і заліки в університетах можуть провести дистанційно.

Захист дипломів та атестаційні іспити проведуть дистанційно.

Що буде з навчальним роком при різних термінах карантину (відео: facebook.com/ze2019official)

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