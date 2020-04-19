Карантин в Україні продовжать: названа дата першого послаблення обмежень

Карантин в Україні через коронавірус триває вже з 12 березня і повинен був закінчитися 24 квітня, але обмеження поки знімати не планують. Влада очікує спалах коронавірусної інфекції протягом двох наступних тижнів після Великодня, через те, що це релігійне свято супроводжувалося низкою порушень карантинних норм. Як повідомляє анонімне джерело, у вищому керівництві МОЗ карантин в Україні планують продовжувати до середини травня.

Заходи щодо запобігання поширення коронавіруса будуть ослаблені після всіх прогнозованих спалахів. На думку керівництва Міністерства охорони здоров'я України, карантин для працездатного населення послаблять до середини травня.

"Буде продовження (карантину. – ред.) до середини травня. Потім послаблять для деяких груп населення, щоб остаточно не впала економіка. Ослаблення будуть для тих, хто працює. Для людей з групи ризику обмеження залишаться", – цитує "Сегодня" працівника однієї зі служб, робота якої координується через вище керівництво МОЗ.

Варто відзначити, що влада очікує можливі спалахи коронавірусної інфекції після Великодня, а також травневих свят. При цьому до масового походу груп ризику в церкву на Пасху уряд стверджував, що Україна йде за оптимістичним сценарієм. Якщо українці будуть продовжувати брати участь у масових заходах без дотримання мінімальних профілактичних заходів, карантин може тривати істотно довше, вважають в уряді.

Також нагадаємо, що за даними ще одного джерела карантин в Україні планують продовжити до 25 травня.