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Карантин в Україні: програма "Дія" полегшить життя в ув'язненні

STYLERЖиття    03.04.2020 - 14:45
Карантин в Україні: програма "Дія" полегшить життя в ув'язненні
У додатку Дія з'явилися нові функції (Колаж РБК-Україна)

Як на карантині вирішити проблеми з документами через додаток "Дія"

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. Спочатку українців відправили по домівках до 3 квітня, потім уряд продовжив карантин до 24 квітня і на цей момент не виключається продовження цього строку у травні. Більшість організацій, торгових точок та ресторанів змушені були закритися або перейти на віддалену роботу, не працює метро, міжміське і міжнародне сполучення, школярі та студенти навчаються дистанційно.

В умовах карантину багато українців навчилися користуватися сучасними технологіями та послугами онлайн. Одною з таких програм є "Дія", - цифровий портал адміністративних послуг. Як повідомили в Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації, в додатку додали ще 27 послуг, які можна замовити онлайн.

"Можна стати підприємцем, змінити вид діяльності або припинити її. Подати позов до суду, оформити ряд ліцензій, дозволів та довідку про несудимість. Отримати послуги, пов'язані з документами водія, оформити допомогу при народженні дитини або щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років", - повідомляють у міністерстві.

Також в програмі можна перевірити дані про себе, які містяться в п'яти державних реєстрах.

"В кабінеті громадянина доступні документи, що відбиваються в мобільному додатку "Дія" - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-карти та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - зазначили у відомстві.

Варто відзначити, що однією з перших функцій, яка з'явилася в цьому додатку – це можливість закачати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні посилили карантинні заходи та зобов'язали всіх жителів країни носити з собою документи.

Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів з 6 квітня Кабмін продовжить карантин для людей похилого віку, школярів і студентів
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