Карантин в Україні: поліція показала, як перевіряє людей на самоізоляції

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. В даний час карантин продовжено до 24 квітня. При цьому ті, хто приїхав з-за кордону, або хто контактував з зараженими COVID-19, повинні бути на самоізоляції. У поліції показали, як перевіряють таких людей.

Поліцейські разом з санітарними лікарями перевірили дотримання умов 14-денний самоізоляції жителів Дніпра, які повернулися з-за кордону після введення карантину і підписали згоду на самоізоляцію.

Перевірки таких людей відбулися 1 квітня на території Соборного району міста. Правоохоронці поспілкувалися з людьми і попередили їх про необхідність з усією відповідальністю поставитися до карантину. Оскільки зараз важливо дотримуватися правил безпеки, які можуть зберегти життя і здоров'я українців.

Перевірка людей на самоізоляції у Дніпрі (відео: YouTube)

Варто зазначити, що по всій Україні планують заборонити ходити без масок і обмежити кількість людей на вулицях. Крім того, у Кабміні оприлюднили список нових заборон під час карантину.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні можуть продовжити мінімум на два місяці. При цьому він зазначив, що дата закінчення карантину буде залежати від розвитку епідемічної ситуації.