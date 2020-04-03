Карантин в Україні: як подавати документи батькам першокласників

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня до 24 квітня. Не виключено, що уряд може продовжити спеціальні заходи. Батькам дітей, які в 2020 році підуть в перший клас, Міністерство освіти роз'яснило, як буде проходити подача документів. Про це повідомляється на офіційному сайті МОН.

Тепер через карантин школи можуть приймати документи для зарахування в перший клас онлайн або переносити термін їх прийому. Це буде залежати від строків карантину.

"Закон, прийнятий для запобігання епідемії Covid-19 дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину - це стосується і навчальних закладів. Тобто прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, в тому числі - онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування в перші класи ", - повідомила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Засновник закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення про гнучкий прийом документів у батьків першокласника.

Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі по електронній пошті без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані таким чином, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.

Згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів у державні і комунальні навчальні заклади для здобуття повної загальної середньої освіти, строки прийому документів для зарахування до установи визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. Термін прийому заяв не більше місяця.

Як ми раніше писали, Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн". Навчання буде проходити з понеділка по п'ятницю для учнів 5-11 класів з 11 предметів. Починаються заняття о 10 ранку.