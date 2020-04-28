У Кабміні вирішують, коли дозволити українцям стригтися і ходити в кіно: є пара варіантів

Карантин в Україні був введений у зв'язку з пандемією коронавірусу в березні 2020 року. Його двічі продовжили та наступною датою закінчення карантинних заходів стало 12 травня. В уряді розробили поетапний план виходу з карантину і зазначили, що обмеження будуть зніматися в залежності від того, як буде розвиватися ситуація з кількістю хворих на COVID-19.

Для того, щоб запустити перший етап пом'якшення карантину, потрібно, щоб кількість діагностованих випадків зараження коронавірусом не росло більше ніж на 5% щодня. Як пише видання OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела в Кабміні, на цей момент розглядають дві дати ослаблення карантину – 12 і 18 травня.

"Зараз обговорюються лише попередні плани. Є дві дати: 12 і 18 травня. У ці дні, швидше за все, реалізують перші три етапи ослаблення карантинних заходів. Повні ослаблення будуть тільки після того, коли випадків зараження не буде виявлено зовсім. Тільки поодинокі випадки. Тоді можна вважати, що коронавірусу в Україні більше немає. Але ніхто у світі не може точно назвати таку дату", - розповіло джерело в Кабінеті міністрів.

Після протесту фермерів і підприємців в Україні можуть відкрити продовольчі ринки й це відбудеться найімовірніше до 1 травня.

Варто відзначити, що ослаблення карантинних заходів буде стосуватися тільки тих закладів, які зможуть дотримуватися санітарних вимог (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).

Що можуть відкрити з 12 травня в Україні:

Парки та сквери, зони відпочинку, пляжі.

Перукарні.

Магазини техніки, канцтоварів.

Кав'ярні (на винос)

Веломагазини та автомийки.

Заклади громадського харчування з обслуговуванням на винос.

Спортивні зали.

Готелі.

Ремонт годинників, ремонт велосипедів, ремонт ювелірних виробів.

Послуги домашнього персоналу.

Прокат предметів особистого користування.

Послуги з ремонту взуття та одягу.

Що можуть відкрити в Україні з 18 травня:

Торгові центри без розважальних зон.

Театри та кінотеатри.

Спортивні майданчики.

Заклади громадського харчування з відвідувачами.

Деякі заклади освіти.

Метро з обмеженнями (спеціальні перевезення)

Що можуть відкрити в кінці травня-на початку червня:

Повноцінно запрацює метро.

Розважальні заклади.

Ресторани та кафе.

Заклади культури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився план виходу з карантину для Києва.