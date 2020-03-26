Карантин в Україні та оплата комуналки: з'явилася важлива заява

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а дію режиму надзвичайної ситуації поширили на територію всієї країни. Щоб мінімізувати ризики зараження медики закликали громадян утримуватися від виходу на вулицю без крайньої необхідності, а чиновники рекомендували здійснювати оплату комунальних послуг онлайн.

У Міністерстві розвитку громад і територій України відзначили необхідність вжиття всіх можливих заходів щодо здійснення споживачами таких інтернет платежів через особисті кабінети на сайтах підприємств-виконавців послуг, управителів багатоквартирних будинків, і з допомогою інших можливих і загальнодоступних сервісів (Приват 24, Ощад 24, iPay, Portmone тощо).

Також у прес-службі відомства заспокоїли українців щодо ситуації із санкціями за несвоєчасну оплату і борги за комуналку.

Так, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавіруса і протягом 30 днів від дня його скасування забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за ЖКП;

припинення / призупинення надання ЖКП українцям у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі;

примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат в квартирах, кімнат, житлових секцій або блоків у гуртожитках, інших житлових приміщень) під час примусового виконання рішень судів по стягненню заборгованості за комуналку;

примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату ЖКП з житлових приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення

У той же час у міністерстві нагадали, що оплата споживачами комуналки "безпосередньо впливає на діяльність кожного підприємства галузі в населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг".

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на сьогодні всі підприємства, організації та установи, що надають ці послуги, працюють у штатному режимі.

Також чиновник наголосив, що введення карантину або НС не означає часткове відключення централізованого водопостачання у містах і селах.

Як повідомлялося раніше, економісти дали тривожний прогноз щодо ситуації з COVID-19 та розповіли, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса.