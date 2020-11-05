Карантин в Україні збираються посилити: які обмеження можуть ввести в найближчі дні

В Україні стрімко зростає кількість хворих з коронавірусом, і цифри стають все вище щодня. В уряді розглядають різні варіанти посилення карантину – від обмежень у вихідні дні до "чорних зон" в окремих регіонах.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ пропонує заборонити всі масові культурні заходи, обмежити роботу дитячих кімнат і зон в ТРЦ, фітнес-залів, басейнів, зон харчування і спортивних залів. Про це він повідомив на пресбрифінгу у четвер, 5 листопада.

"Система охорони здоров'я не безмежна, вона сьогодні рятує всіх, хто потребує медичної допомоги, але нам потрібна допомога від громадян України, від різних сфер бізнесу. Сьогодні ми хочемо, як МОЗ запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України", - заявив головний санітарний лікар.

Він зазначив, що повністю закривати всі ТРЦ не потрібно, але от обмеження ввести необхідно.

"Ми хочемо, щоб в торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні речі, щоб це не впливало на економіку нашої країни", - підкреслив Ляшко.

Крім того, на думку головного санітарного лікаря, потрібно обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів і тих об'єктів, які не дотримуються санітарні норми.

Як уточнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, обмеження можуть стосуватися тільки у вихідні дні - буде повністю заборонена робота театрів, кінотеатрів і спортивних установ в суботу і неділю.

"Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо тою чи іншою мірою розривати цей ланцюг хвороби. Разом з іншими заходами це може стримувати поширення коронавірусної хвороби. Для нас головне – це швидкість, з якою поширюється хвороба, її треба стримати", - підкреслив міністр в ефірі каналу "Україна 24".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у метрополітені Києва посилять контроль за дотриманням карантину.

А також ми писали про те, що в Україні можуть ввести "чорну зону" карантину замість локдауну.