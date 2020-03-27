Карантин в Україні можуть посилити: що відомо

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. Спочатку карантин повинен був тривати до 3 квітня, але влада переглянула цю дату і продовжила його до 24 квітня. Станом на 27 березня, кількість тих, що заразилися COVID-2019 почало різко зростати та досягла 218 осіб, 6 людей загинуло.

Медики заявили про те, щоб переглянути для українців карантинні заходи. Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він зазначив, що штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації має намір переглянути карантинні заходи.

"Статистика захворюваності коронавірусною хворобою в Україні прогнозована. Водночас насторожує захворюваність працездатного населення. Ми будемо переглядати підходи до карантинних заходів, оскільки бачимо, що мобільність населення від 18 до 50 років дуже велика", - заявив Ляшко і додав, що штаб вже віддав доручення створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть приїжджати додому і брати зразки на аналіз. У такі бригади будуть входити: водій і медпрацівники.

Він зазначив, що буде переглянутий графік роботи продуктових ринків, і працювати зможуть тільки ті, які дотримуються санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Ляшко розповів, що в Україні найбільше хворіють на коронавірус люди у віці від 30 до 49 років – це майже 38% всіх хворих. Молодь до 20 років – 17%, від 50 до 65 років – 30%, а старше 65 років – 6%.

"Це свідчить про те, що старша вікова група все-таки прислухається до порад МОЗ і уряду та обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років зневажливо ставляться до ситуації, яка нависла над усім світом... Ми вжили превентивних заходів набагато раніше, ніж країни ЄС, ваше завдання – виконувати те, що вам рекомендують. Без цього жоден метод не спрацює. Далі тільки будуть жорсткі превентивні заходи", - резюмував головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зробив важливу заяву про надзвичайний стан.