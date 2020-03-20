Карантин в Україні можуть продовжити і посилити: що відомо

Карантин в Україні можуть продовжити. Він був введений з 17 березня по 3 квітня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в країні. Станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків зараження, три з них – смертельні. У МОЗ України заявили, що карантин можуть не тільки продовжити, а й посилити. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

Віктор Ляшко зазначив, що ситуація з продовженням карантину буде залежати від ситуації як в Україні, так і за її межами.

"Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Це все буде залежати від епідемічної ситуації на території країни, а також в країнах Євросоюзу. Якщо буде відбуватися таке продовження зростання — карантин буде стовідсотково продовжений", - заявив головний санітарний лікар.

Він розповів, що в Україні почали діагностувати коронавірус у людей, які не були за кордоном.

"В країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки інфікування всередині країни. Все більше зразків приходить в вірусологічні лабораторії на обстеження. Сьогодні ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Голова патрульної поліції України Олексій Білошицький заявив, що карантин можуть зробити жорсткішими. За його словами, зараз поліцейські тільки попереджають про наслідки порушення приписів, але з 20 березня ситуація може кардинально змінитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зафіксовано п'ять нових випадків зараження коронавірусом.