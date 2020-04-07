Карантин в Україні можуть продовжити до середини травня: що відомо

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу. Спочатку обмеження повинні були діяти до початку квітня, але уряд змушений був продовжити карантинні заходи до 24 квітня, а з 6 квітня почали діяти нові правила.

В країні зупинено міжміське і міжнародне сполучення, не працює метро, а в багатьох містах транспорт розвозить тільки тих, хто забезпечує життєдіяльність країни. Більшість магазинів і ТРЦ закриті, не працюють ресторани та кафе. У містах діють жорсткі обмеження для літніх людей, заборонено відвідування храмів, парків і скверів. Введений обов'язковий масочний режим в усіх громадських місцях.

Однак в уряді не виключають, що карантинні заходи доведеться продовжити. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, деякі обмеження можуть залишити до вересня, але вже в другій половині травня люди повинні повернутися на роботу. Таку заяву Шмигаль зробив на зустрічі з малої фракцією "Слуги народу", пише видання LIGA.net з посиланням на власні джерела.

За словами джерела, прем'єр-міністр прогнозує до осені не жорсткий карантин, але можуть залишитися обмеження щодо носіння маски в громадських місцях. Жорсткий карантин уряд планує послабити в середині травня, щоб люди могли повернутися на роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що до кінця квітня можливо ослаблення карантинних заходів.