Карантин можуть продовжити: українці залишаться без Великодня

Карантин в Україні через коронавірус введено до 3 квітня, але про необхідність продовження жорстких заходів говорять все частіше. Чи буде в українців в цьому році Великдень, який ми відсвяткуємо 19 квітня - в матеріалі Styler.

Що кажуть у МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що продовження карантину пов'язано з епідеміологічною ситуацією в Україні та Європі. Таким чином, якщо кількість хворих продовжить стрімко рости, то карантинні заходи будуть продовжені.

Думка влади Києва

А заступник голови КМДА Микола Поворознюк допустив, що карантин буде продовжено, якщо українці будуть безвідповідально ставитися до обмежень. Тобто багато в чому ситуація залежить від кожного українця.

У Зеленського висловилися про нові терміни карантину

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів напередодні в ефірі на ICTV заявила, що карантин в Україні може закінчитися в травні. Щоправда, лише за умови, якщо будуть дотримані всі умови карантину. Тобто, не виключено, що українці зможуть повернутися до звичного способу життя лише влітку.

Думка експертів про продовження карантину

Політолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі пише, що карантинні заходи будуть продовжені мінімум до травня або навіть до червня.

"Вчора говорив з одним з інсайдерів у медичній сфері. Прогноз щодо термінів карантину на сьогодні такий. Дати карантину будуть продовжені як мінімум до травня. Більш реалістично до червня. Такі справи", - написав експерт.

Що думають в ПЦУ про Великдень 2020

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря сказав, що до Великодня ще чотири тижні, тому не треба панікувати завчасно.

"Всі рішення з приводу святкування Великодня будуть публічно оголошені у належний час. Не треба розганяти паніку, щоб люди не хвилювалися і не сварилися", - підкреслив Зоря в інтерв'ю 24 каналу.

Нагадаємо, що в Україні станом на 25 березня офіційно підтверджено МОЗ 97 випадку зараження COVID-19, троє пацієнтів померли. 38 інфікованих - у Чернівецькій області, 31 - у Києві. Але за даними з різних областей, кількість хворих перевалила за сотню.