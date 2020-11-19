Карантин не допоможе: в мережі опублікували епічне фото з Києва

У мережі показали фото забитої київської маршрутки
У Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальну дистанцію мова не йде. Так, на сторінці Київ Оперативний у Facebook показали фото, де можна побачити це своїми очима. Знімок зроблений на Дарниці.
"Хіба "карантин вихідного дня" зможе допомогти, якщо в будні дні ніякі обмеження не діють?" - написав під фото автор посту.
У Києві їздять забиті людьми маршрутки
На фото можна побачити, як люди в масках стоять на зупинці в очікуванні транспорту. Черга дуже велика, а в самій маршрутці люди стоять навіть на сходах.
В коментарях українці попросили не нагнітати, а зазначили, що людям треба якось добиратися на роботу.
Як ми раніше повідомляли, чим більше випадків коронавірусу, тим більш агресивно українці змушують своїх співвітчизників носити маски.