Карантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюється

Українці бурхливо відреагували на можливість продовження карантину до осені
Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, проте в уряді допускають продовження обмежувальних заходів до початку травня. Водночас в Київській облдержадміністрації не виключають, що доведеться пересунути терміни аж до осені.
За словами виконувача обов'язки голови столичної ОДА Василя Володина, подібне рішення можуть ухвалити у разі недотримання жителями карантинних заборон через COVID-19.
Також чиновник сьогодні на брифінгу зазначив, що в області на цих вихідних 11-12 квітня можуть максимально обмежити пересування людей.
Треба сказати, що загроза продовження карантину в Київській області до осені викликала в мережі масу обурення та бурхливих дискусій. Користувачі інтернету в своїх коментарях не рідко не стримують емоції, пояснюючи, чому подібна ініціатива не зустріла належного розуміння у громадян.
Карантин у Київській області можуть продовжити до осені (Фото: скрін коментарів facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив пом'якшення обмежень на початку травня і заявив, що в Україні можуть розробити нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину.