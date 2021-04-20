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Стало відомо, коли Київ вийде з "червоної" зони: ситуація покращилася

Автор: Анна Шиканова

Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації припускають, що місто може покинути "червону" карантину. Рішення буде прийматися в кінці цього тижня.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі для видання "Сьогодні".

Він зазначив, що в КМДА спостерігають за перебігом епідемії в столиці щодня. І рішення про продовження карантину чи певних обмежень на великодні свята будуть приймати в кінці цього тижня.

За словами чиновника, ситуація в столиці почала стабілізуватися.

"Ситуація в Києві дещо покращилася, стабілізувалася, але все буде залежати від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. В тому числі й про те, в який за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - повідомив Микола Поворозник.

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи зможе столиця вийти з "червоної" зони після 10 травня.

Одночасно з цим головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вводити локдаун на травневі свята поки не планується.

А раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що на Великдень у кожній області будуть діяти ті карантинні обмеження, які будуть встановлені по регіону. Додаткового особливого режиму вводити в уряді не планують, через те, що спостерігається позитивна динаміка і стабілізація.

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