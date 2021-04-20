Стало відомо, коли Київ вийде з "червоної" зони: ситуація покращилася

Він зазначив, що в КМДА спостерігають за перебігом епідемії в столиці щодня. І рішення про продовження карантину чи певних обмежень на великодні свята будуть приймати в кінці цього тижня.

За словами чиновника, ситуація в столиці почала стабілізуватися.

"Ситуація в Києві дещо покращилася, стабілізувалася, але все буде залежати від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. В тому числі й про те, в який за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - повідомив Микола Поворозник.

Після детального аналізу ситуації з коронавірусом у Києві стане відомо, чи зможе столиця вийти з "червоної" зони після 10 травня.