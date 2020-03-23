Карантин у Києві: як працює транспорт "для обраних" (відео)

У Києві пускають в транспорт за перепустками (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали, як контролюють посадку пасажирів на громадський транспорт столиці

Карантин у Києві через коронавірус введений в столиці з 12 березня по 3 квітня. З 23 березня діє розпорядження столичної влади пускати в наземний транспорт лише певні категорії громадян. Тепер право доїжджати на роботу на наземному транспорті мають тільки лікарі, робітники спецслужб і продавці продуктових магазинів.

З 23 березня громадський транспорт перевозить людей тільки за спецперепустками і посвідченням особи. На вході в салон їх наявність перевіряють поліцейські. Якщо пропуску ще немає, необхідно пред'явити документ, що підтверджує місце роботи. До речі, проїзд залишається платним.

У мережі з'явилося відео, як цей процес відбувається в реальному часі. У ролику показано, як біля дверей в автобус стоїть поліцейський і перевіряє документи у людей. Зазначимо, що на всіх людях надіті маски, вони дотримуються санітарного режиму.

Як пропускають людей на громадський транспорт у Києві (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, з 23 березня у громадському транспорті столиці зможуть їздити тільки пасажири зі спеціальними перепустками.

Такі документи будуть видаватися працівникам стратегічних об'єктів і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, рятувальникам, медпрацівникам, обслуговуючому персоналу продовольчих магазинів і аптек. Транспорт буде курсувати за окремими маршрутами.