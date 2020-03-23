Транспортний карантин та нові випадки коронавіруса: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні зросла до 73, президент Володимир Зеленський не виключає введення надзвичайної ситуації на всій території України, померла соціолог Ірина Бекешкіна. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 21-22 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні підтверджено 73 випадки захворювання коронавірусом

В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19 станом на 22:50 22 березня. Про це передає Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Наголошується, що це офіційні результати досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів. Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці - Чернівецька область - 25 (1 летальний).

У МОЗ виступили за введення надзвичайного стану

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ у Facebook.

За словами очільника МОЗ, якби надзвичайний стан було введено раніше, то вдалося б уникнути такого стрімкого поширення хвороби.

Президент Володимир Зеленський на засіданні голів ОДА і мерів міст заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України.

Хворого коронавірусом нардепа Шахова госпіталізували

Хворого коронавірусом народного депутата Сергія Шахова сьогодні, 21 березня, госпіталізували в інфекційне відділення. Про це повідомив сам народний обранець на сторінці в Facebook.

За словами Шахова, за результатом рентгену у нього виявили незначну пневмонію.

В Києві з 23 березня пасажирські перевезення будуть тільки за перепустками

У Києві з 23 березня громадський транспорт буде перевозити виключно пасажирів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури при наявності перепустки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна. За його словами, будуть перевозитися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів, аптек і стратегічних підприємств.

Опублікована схема руху пасажирського транспорту в Києві

Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, навіщо потрібно носити маску

У МОЗ розповіли, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні необхідно носити маску, бо всі можуть бути потенційно інфікованими Covid-19. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що таким чином ми зменшуємо відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби.

Меркель пішла на карантин

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 березня, пішла на карантин через контакт з хворим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За інформацією представника Кабінету міністрів Німеччини, у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель, діагностували зараження коронавірусом. Після цього німецький канцлер негайно ухвалила рішення про самоізоляцію.

Кабмін схвалив продовження контракту з Коболєвим

Кабінет міністрів схвалив продовження контракту з Андрієм Коболєвим - головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Контракт з Коболєвим було продовжено на 4 роки.

В Україні померла соціолог Ірина Бекешкіна

В Україні померла на 68 році життя соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Бекешкіна також була старшим співробітником інституту соціології Національної академії наук України.

Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

У Києві 22 березня несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями та відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.