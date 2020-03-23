ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Киеве: как работает транспорт "для избранных" (видео)

STYLERКоронавирус    23.03.2020 - 10:52
Карантин в Киеве: как работает транспорт "для избранных" (видео)
В Киеве пускают в транспорт по пропускам (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали, как контролируют посадку пассажиров в общественный транспорт столицы

Карантин в Киеве из-за коронавируса введен в столице с 12 марта по 3 апреля. С 23 марта действует распоряжение столичных властей пускать в наземный транспорт только определенные категории граждан. Теперь право доезжать на работу на наземном транспорте имеют только врачи, работники спецслужб и продавцы продуктовых магазинов.

С 23 марта общественный транспорт перевозит людей только со спецпропусками и удостоверением личности. На входе в салон их наличие проверяют полицейские. Если пропуска еще нет, необходимо предъявить документ, подтверждающий место работы. Кстати, проезд остается платным.

В сети появилось видео, как это процесс происходит в реальном времени. В ролике показано, как возле двери в автобус стоит полицейский и проверяет документы у входящих. Отметим, что на всех людях надеты маски, они соблюдают санитарный режим.

Как пропускают людей в общественный транспорт в Киеве (YouTube)

Как мы ранее сообщали, с 23 марта в общественном транспорте столицы смогут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт будет курсировать по отдельным маршрутам.

В АТБ рассказали о причинах подорожания продуктов в розничной торговле Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения
Новости Украины карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь