Карантин у Києві: з'явилися фото "вимерлої" столиці

Київ під час карантину залишається майже безлюдним (фото: РБК-Україна)

У Києві через карантин на вулицях майже немає людей

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня до 24 квітня. У Києві через обмежувальні заходи на вулицях можна спостерігати все менше і менше людей. Фотографії "вимерлої" столиці опублікував у себе на Facebook український журналіст Сергій Руденко.

"Такого Києва я не бачив ні разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, зачинені всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", - зазначив він.

На знімках можна побачити спорожнілий Поділ, кадри нагадують сцени з фільму про апокаліпсис.

Київ під час карантину (фото: facebook.com/sergij.rudenko1)

В коментарях українці почали іронізувати і зазначили, що всі люди зараз на шашликах і смажать м'ясо на вогні.

Спокійно, просто кілька мільйонів на шашликах в лісі.

Дуже симпатично.

Правильно. Всі за містом - у лісах і в переліках, і в посадках у межах Києва.

Найобдарованіші смажать м'ясо на вогні.

Я такий Київ бачила у 1986 - му ,після вибуху в Чорнобилі.Була така нагода! Проїздом!!!

Скріншот коментарів (Facebook)

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