Карантин у Києві: з'явилися фото "вимерлої" столиці

У Києві через карантин на вулицях майже немає людей
Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня до 24 квітня. У Києві через обмежувальні заходи на вулицях можна спостерігати все менше і менше людей. Фотографії "вимерлої" столиці опублікував у себе на Facebook український журналіст Сергій Руденко.
"Такого Києва я не бачив ні разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, зачинені всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", - зазначив він.
На знімках можна побачити спорожнілий Поділ, кадри нагадують сцени з фільму про апокаліпсис.
Київ під час карантину (фото: facebook.com/sergij.rudenko1)
В коментарях українці почали іронізувати і зазначили, що всі люди зараз на шашликах і смажать м'ясо на вогні.
Як ми раніше писали, вчені зробили приголомшливе відкриття про коронавірус.