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Карантин у Києві: з'явилися фото "вимерлої" столиці

STYLERЖиття    30.03.2020 - 12:32
Карантин у Києві: з'явилися фото "вимерлої" столиці
Київ під час карантину залишається майже безлюдним (фото: РБК-Україна)

У Києві через карантин на вулицях майже немає людей

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня до 24 квітня. У Києві через обмежувальні заходи на вулицях можна спостерігати все менше і менше людей. Фотографії "вимерлої" столиці опублікував у себе на Facebook український журналіст Сергій Руденко.

"Такого Києва я не бачив ні разу за останні 33 роки. Порожні вулиці, зачинені всі кафе, ресторани, магазини, театри. Все на карантині", - зазначив він.

На знімках можна побачити спорожнілий Поділ, кадри нагадують сцени з фільму про апокаліпсис.

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціКарантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціКарантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціКарантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціКарантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціКиїв під час карантину (фото: facebook.com/sergij.rudenko1)

В коментарях українці почали іронізувати і зазначили, що всі люди зараз на шашликах і смажать м'ясо на вогні.

  • Спокійно, просто кілька мільйонів на шашликах в лісі.
  • Дуже симпатично.
  • Правильно. Всі за містом - у лісах і в переліках, і в посадках у межах Києва.
  • Найобдарованіші смажать м'ясо на вогні.
  • Я такий Київ бачила у 1986 - му ,після вибуху в Чорнобилі.Була така нагода! Проїздом!!!
  • Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;вимерлої&quot; столиціСкріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, вчені зробили приголомшливе відкриття про коронавірус.

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