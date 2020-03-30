ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Киеве: появились фото "вымершей" столицы

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 12:32
Карантин в Киеве: появились фото "вымершей" столицы
Киев во время карантина остается почти безлюден (фото: РБК-Украина)

В Киеве из-за карантина на улицах почти нет людей

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта до 24 апреля. В Киеве из-за ограничительных мер на улицах можно наблюдать все меньше и меньше людей. Фотографии "вымершей" столицы опубликовал у себя на Facebook украинский журналист Сергей Руденко.

"Такого Киева я не видел ни разу за последние 33 года. Пустые улицы, закрыты все кафе, рестораны, магазины, театры. Все на карантине", - отметил он.

На снимках можно увидеть опустевший Подол, кадры напоминают сцені из фильма об апокалипсисе.

Карантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыКарантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыКарантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыКарантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыКарантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыКиев во время карантина (фото: facebook.com/sergij.rudenko1)

В комментариях украинцы начали иронизировать и отметили, что все люди сейчас на шашлыках и жарят мясо на огне.

  • Спокойно, просто несколько миллионов на шашлыках в лесу.
  • Дуже симпатично.
  • Правильно. Всі за містом - у лісах і в переліках, і в посадках у межах Києва.
  • Найобдарованіші смажать м‘ясо на вогні.
  • Я такий Київ бачила у 1986- му ,після вибуху в Чорнобилі.Була така нагода! Проїздом!!!
  • Карантин в Киеве: появились фото &quot;вымершей&quot; столицыСкриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, ученые сделали шокирующее открытие о коронавирусе.

Правительство внедрит сервис для мониторинга обсервации и самоизоляции Медицинская маска из подручных материалов: видеоинструкция
Новости Украины Киевкарантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь