Карантин у Києві: в аптеках вже немає коштів від коронавіруса

Коронавірус в Україні призвів до масштабної паніки серед населення. Кияни терміново попрямували в аптеки та скупили всі можливі засоби захисту – від марлі до спирту та антисептиків. Про це в коментарі STYLER розповіла киянка Ірина.

"За станом на 9 ранку навіть спирту не було, я вже не кажу про антисептики", - сказали в одній з аптек. На уточнююче питання про те, коли можуть бути поставки, фармацевт відповіла, що можливо завтра. Аналогічна ситуація ще в кількох аптеках. Одна закривається, у другій очікують антисептики в середу", - розповіла Ірина.

Наголошується, що у зв'язку з жорстокістю карантину в Києві, мешканці столиці змели з полиць аптек всі спиртові розчини, марлю та антисептики.

"На цей час в аптеках немає спирту, марлі, антисептиків. В одній з аптек є хлор якийсь там, але він не спиртовий. Фармацевт сказала, що від вірусу не допоможе, просто вбиває бактерії. Коли будуть поставки - ні в одній з аптек не знають. Фурациліну теж немає", - додала вона.

У провідній мережі аптек додали, що засобів профілактики немає навіть на складах оптових компаній.

"На складах немає, на оптових фірмах немає, - сказала фармацевт у відповідь на питання, коли будуть антисептики", - відмітила Ірина.

У чергах за засобами профілактики знаходяться переважно пенсіонери.

"У черзі в основному пенсіонери, вони сміються над цим усім, кажуть, що маячня. Не дотримуються дистанції та кашляють", - додала киянка.

Варто відзначити, що з початку заборони на вивезення засобів профілактики від коронавіруса з України респіраторні маски стали одним з найпопулярніших контрабандних товарів. Державна прикордонна служба припинила спробу вивезти з України 135 тисяч медичних масок різних видів. Більш того, вперше саме цей вид товару побив за популярністю сигарети.

"Такий от бізнес на коронавірусі. Якби піші переходи працювали, переконаний, ми б побачили і "маско - піджаків". Нагадую, що Уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення, у перелік яких входять медичні маски", - розповів глава відомства Максим Нефьодов у себе в Facebook.

Скріншот (facebook.com/max.nefyodov)

Нагадаємо, що коронавірус підтвердився ще у двох українців.