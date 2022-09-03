Капуста по-корейськи за 30 хвилин: ви будете готувати її знову і знову

Капуста по-корейськи - ідеальний салат під м'ясні та рибні страви, який припаде до смаку всій родині. Готувати його швидко, а з'їдається він ще швидше.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Вибирайте для цього рецепта хрустку смачну капусту. Наріжте капусту на квадратики або дрібно наріжте.
Моркву натріть на тертці для корейської моркви.
Наріжте цибулю тонкими четвертинками.
Обсмажте цибулю на олії до прозорості.
Подрібніть часник. Подрібніть коріандр в ступці.
Викладіть капусту, моркву в миску, додати цукор, сіль, оцет. Зверху покладіть гіркою часник, коріандр і гострий перець. Зверху вилийте гаряче масло з цибулею. Добре перемішайте.
Дайте салату настоятися мінімум 30 хвилин, а краще 12 годин.
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