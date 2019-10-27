Капітан збірної України оскандалився через заяву про війну з Росією: усі деталі

Олег Плотницький висловився про війну з Росією і потрапив у скандал (фото: cev.eu)

Спортсмен висловив свою думку про війну з РФ

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який грає за італійський клуб "Перуджу", в одному зі своїх останніх інтерв'ю розповів, що в майбутньому може поїхати грати в Росію, незважаючи на агресію з боку РФ. Про це повідомляє "Главком".

Плотницький зазначив, що для нього спорт поза політикою. Спортсмен розповів, що до війни він часто їздив з командою грати в Росію чи Білорусь. Такі виїзні ігри проходили майже раз на тиждень.

У Москві спортсмену теж доводилося бути не раз. Він заявив, що два-три рази так виходило, що він там навіть відзначав дні народження. Коли почалася війна, багато волейболістів, які тоді грали в Росії питали його, чи все нормально в Харкові.

Олег Плотницький (фото: cev.eu)

Спортсмен згадав, що в 2017 році у його команди були матчі в Москві і тоді хлопці ходили в вітрівках з написом: "Україна", але вони не помітили агресивних поглядів місцевих жителів. Коли вони зайшли перекусити в кафе, то люди самі підходили до них і запитували чи все нормально у них в країні.

"Не хочу змішувати спорт з політикою. Нехай вони швидше розберуться. Мені дуже шкода людей, які страждають через дурні плани політиків", - заявив 22-річний Плотницький.

Він також розповів, що серед його знайомих є людей п'ять, хто воював чи продовжує воювати на Донбасі. При цьому це також спортсмени волейболісти, з якими він починав грати, але вони старші на три-чотири роки.

Також воюють чоловіки, які грали ще з його батьком. Плотницький зазначив, що дуже поважає цих людей. Але це прості люди, від яких не залежить, чи буде тривати війна далі.