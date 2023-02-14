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Не используйте "сложные капли": педиатр рассказал, что категорически нельзя делать при насморке

Фото: Что нельзя делать при насморке у ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При насморке у ребенка очень часто врачи прописывают совершенно ненужные препараты. Среди таких случаев - назначение детям протаргола (мощного гормона). Этого категорически нельзя делать.

О том, почему не нужно капать детям в нос "сложные капли" рассказал педиатр из Одессы Игорь Романовский в Facebook.

Почему антибиотик в нос нельзя детям?

"На этом фото антибиотик цефтриаксон, достаточно мощный гормон Солу-Медрол, который всасывается из слизистой, сульфацил натрия (альбуцид)- и диоксидин. Два последних оказывают антибактериальное действие. То есть еще раз: три антибактериальных препарата и мощный гормон", - сообщил доктор.

Врач назначил ребенку гормон и антибактериальные средства (фото: Игорь Романовский/Facebook)

Врач рассказал, что некий педиатр назначил ребенку 2,5 года "сложные капли" или протаргол. Состав "сложных капель" не был прописан педиатром. Мать все купила в аптеке, а потом начала интересоваться составом препаратов.

"Ну я немного был в шоке…. И едва сдерживал плохие слова. Прошу не капайте в нос "сложные капли" и протаргол тоже. Это такая древняя и опасная терапия", - написал Романенко.

Чем опасен протаргол (препарат серебра)?

  • Коллоидное серебро может вызвать серьезные побочные эффекты. Наиболее распространенной является аргирия, синюшно-серое изменение цвета кожи, которое обычно является постоянным.
  • Коллоидное серебро также может вызвать плохое всасывание некоторых лекарств, таких как некоторые антибиотики и тироксин (используемый для лечения дефицита щитовидной железы).
  • FDA также предупредило в 1999 году, что коллоидное серебро небезопасно и неэффективно для лечения любого заболевания или состояния.
  • FDA и Федеральная торговая комиссия приняли меры против ряда компаний за вводящие в заблуждение заявления о продуктах из коллоидного серебра.

Напомним, что педиатр объяснила, когда все же нужна проба Манту.

Как мы ранее писали, педиатр озвучила список самых опасных игрушек для детей.

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