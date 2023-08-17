Как правильно пользоваться кондиционером в жару, чтобы не заболеть: советы терапевта

В безумную жару без кондиционера в помещении трудно находиться, работать или отдыхать. Но от сквозняка или холодного воздуха можно и заболеть. Как и охладиться, и с температурой или кашлем не лежать?

Как не заболеть от кондиционера

Если температура воздуха выше 28 градусов, то пора включать кондиционер. Он охладит помещение, и вам будет гораздо легче. Но обязательно следите за тем, чтобы не было большого перепада температур. Если на улице 30 градусов, а в помещении 16-18, это станет стрессом для организма.

Вы можете сначала включить кондиционер, охладить комнату, затем войти и выключить прибор.

"Важно, чтобы человек не находился под прямым потоком холодного воздуха, поскольку существует риск заболеть. Это может быть и простуда, и острые респираторные заболевания, и пневмония. Летом очень часто встречаем тех, кто после пребывания под кондиционером заболел пневмонией. Поэтому нужно быть очень осторожными", - советует врач.

Как спасаться от аномальной жары

Занавесьте все окна шторами, особенно с солнечной стороны.

Обязательно проветривайте комнату утром и вечером.

Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде.

Соблюдайте нормальный график питания и исключите жирную, острую, соленую и пряную пищу. От алкоголя откажитесь полностью.

Пейте зеленый чай: он помогает регулировать теплообмен.

Ограничьте в жаркие дни приготовление блюд на плите или в духовке.

Не забывайте о животных: следите, чтобы у них было прохладное место и вода в миске.

Принимайте прохладный душ.

Как охладить помещение без кондиционера

Держите шторы и жалюзи закрытыми

Закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут помехой для нежелательного тепла, проникающего в дом через окна. Лучше это делать в промежуток между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.

Держите окна закрытыми

При открывании окон теплый воздух проникает в дом, в результате чего воздух в помещении также нагревается.

Поставьте растения на подоконник

Комнатные растения увеличивают количество водяных паров в окружающей среде, охлаждая себя и дом. Если вы ищете экологически безопасный способ охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.