Не "канфети" и "печення". Как правильно на украинском называются сладости

Украинцы часто используют для обозначения разных видов сладостей заимствованные слова, суржик или русизмы. Однако в нашем языке много хороших и мелодичных соответствий, которые стоит знать.
Как на украинском называются разные виды сладостей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение на сайте "Мова - ДНК нації".
В украинском языке есть немалый арсенал слов, связанных с кулинарией. Однако до сих пор часть фуд-блоггеров используют заимствованные или суржиковые слова в своих рецептах и сюжетах. В частности, это касается именно сладостей.
Поэтому следует узнать и изучить соответствия на украинском, которые сделают язык гораздо чище и актуальнее.
Например, в украинском языке нет слово "пирожене, но есть слово "тістечко".
"Леденець" или "льодянець" - неправильно, потому что на украинском - "льодяник", в некоторых регионах называли "лизак".
Соответственно, слова "морожене" тоже нет, но есть слово "морозиво".
Нет слов "конфета" или "конфєта", потому что в нашем языке есть хорошее слово - "цукорка" или "цукерки". Соответственно, не "сахар", а "цукор".
Даже сладкие завтраки называются не "хлоп'я", а "пластівці".
Забудьте про слово "печення", потому что на украинском правильно будет - "печиво".
И вместо слова "лепьошка" нужно использовать слово "корж".
Слова "жувачка" тоже нет, но есть "жуйка".
Кстати, слово "солодощі" имеет много синонимов, и некоторые из них в разговорной речи редко употребляются: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.
Кроме того, слова "вареньє" в украинском языке тоже нет, правильно будет сказать "конфітюр".
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