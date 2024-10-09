Не "канфети" и "печення". Как правильно на украинском называются сладости

В украинском языке есть немалый арсенал слов, связанных с кулинарией. Однако до сих пор часть фуд-блоггеров используют заимствованные или суржиковые слова в своих рецептах и сюжетах. В частности, это касается именно сладостей.

Поэтому следует узнать и изучить соответствия на украинском, которые сделают язык гораздо чище и актуальнее.

Например, в украинском языке нет слово "пирожене, но есть слово "тістечко".

"Леденець" или "льодянець" - неправильно, потому что на украинском - "льодяник", в некоторых регионах называли "лизак".

Соответственно, слова "морожене" тоже нет, но есть слово "морозиво".

Нет слов "конфета" или "конфєта", потому что в нашем языке есть хорошее слово - "цукорка" или "цукерки". Соответственно, не "сахар", а "цукор".

Даже сладкие завтраки называются не "хлоп'я", а "пластівці".

Забудьте про слово "печення", потому что на украинском правильно будет - "печиво".

И вместо слова "лепьошка" нужно использовать слово "корж".

Слова "жувачка" тоже нет, но есть "жуйка".

Кстати, слово "солодощі" имеет много синонимов, и некоторые из них в разговорной речи редко употребляются: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.

Кроме того, слова "вареньє" в украинском языке тоже нет, правильно будет сказать "конфітюр".