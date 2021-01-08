У Каневі впала головна новорічна ялинка: звинувачують негоду (фото)

У Каневі впала головна новорічна ялинка міста, розташована на центральній площі. На щастя, в результаті прикрого інциденту ніхто не постраждав.

Про це 8 січня розповів мер Канева Ігор Ренькас у своєму Facebook.

Також градоначальник опублікував фото з новорічною хвойною красунею, що впала.

Зазначається, що центральна ялинка Канева звалилася через сильні пориви вітру саме на свято Різдва - о пів на одинадцяту вечора 7 січня.

Після інциденту почався демонтаж конструкції на Ярмарковій площі. Крім того, з'ясовуються обставини - чому кріпильні системи, що тримали святкове дерево, не витримали поривів.

"Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилась в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємось, це не відобразиться на святковому настрої мешканців", - написав мер Канева.

В Каневі через сильний вітер впала головна новорічна ялинка міста (фото: facebook.com/Ігор-Ренькас-Ihor-Renkas)

Користувачі мережі визнають, що негода дійсно наробила певного лиха в різних регіонах України, але ось саме в Каневі це позначилося на центральній новорічній ялинці. Також висловлюється думка, що дерево встановили недостатньо якісно.

Негода з сильним вітром і дощем "накрила" майже всю Україну, а не тільки Канів... у 85 населених пунктах пообривало лінії електропередач, місцями розкрило дахи... А те, що від сильного вітру, понад 35 км/год, впала новорічна ялинка... Слава Богу, що без проблем для людей.

Це недбалість того, хто встановлював.

Вітер був усюди, але тільки в Каневі впала ялинка.

Негода з сильним вітром і дощем зробила своє. Але це не найстрашніше, що могло бути. Ніхто в цьому не винен. Слава богу всі живі та здорові. Всім здоров!

Раніше повідомлялося, що під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка, а в цей час люди знімали на відео, сміялися і позували на тлі палаючого дерева.

Нагадаємо також, що інцидент з новорічною ялинкою був і в столиці. Так, коли 19 грудня у Києві запалили головну ялинку країни, загорілася гірлянда і сталася пожежа.