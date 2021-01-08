У Каневі впала головна новорічна ялинка: звинувачують негоду (фото)

У Каневі впала головна новорічна ялинка міста, розташована на центральній площі. На щастя, в результаті прикрого інциденту ніхто не постраждав.
Про це 8 січня розповів мер Канева Ігор Ренькас у своєму Facebook.
Також градоначальник опублікував фото з новорічною хвойною красунею, що впала.
Зазначається, що центральна ялинка Канева звалилася через сильні пориви вітру саме на свято Різдва - о пів на одинадцяту вечора 7 січня.
Після інциденту почався демонтаж конструкції на Ярмарковій площі. Крім того, з'ясовуються обставини - чому кріпильні системи, що тримали святкове дерево, не витримали поривів.
"Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилась в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємось, це не відобразиться на святковому настрої мешканців", - написав мер Канева.
В Каневі через сильний вітер впала головна новорічна ялинка міста (фото: facebook.com/Ігор-Ренькас-Ihor-Renkas)
Користувачі мережі визнають, що негода дійсно наробила певного лиха в різних регіонах України, але ось саме в Каневі це позначилося на центральній новорічній ялинці. Також висловлюється думка, що дерево встановили недостатньо якісно.
Раніше повідомлялося, що під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка, а в цей час люди знімали на відео, сміялися і позували на тлі палаючого дерева.
Нагадаємо також, що інцидент з новорічною ялинкою був і в столиці. Так, коли 19 грудня у Києві запалили головну ялинку країни, загорілася гірлянда і сталася пожежа.