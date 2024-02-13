Канье Вест впервые объяснил, почему заставляет свою жену обнажаться на публике (видео)

Канье Вест уже неоднократно выкладывал фото со своей обнаженной женой, вызывающей возмущение в сети. И только сейчас рэпер прокомментировал свое поведение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артиста.

Канье Вест объяснил, почему заставляет жену выходить голой на публику

Канье Вест наконец публично объяснил, почему публикует максимально обнаженные фотографии своей жены в достаточно странных образах, демонстрирующих неуважение к своей жене и людям вокруг. Но сам артист считает это проявлением любви.

"Я буду постить свою жену столько, сколько хочу, брат. Это делает меня счастливым. Некоторые люди не хотят, чтобы ты был счастлив. Они хотят, чтобы ты сделал их счастливыми. Я решил сделать себя счастливым, и я доволен этим", - пишет Вест.

Канье уже в течение года шокирует мир постоянным обнажением своей жены Бьянки Ченсори и, как видим, он считает, что это делает его счастливым и помогает показать жене, как сильно он ее любит, а еще это способ доказать, что у Бьянки прекрасная фигуру.

Мужчина решил сделать такое признание только после того, как под сообщением с вечеринки Супербоул-2024, где жена рэпера засветилась лишь в треугольном кусочке кожи, который практически не прикрывает ее тело, поскольку фоловеры начали писать вопросы по поводу обнаженной Ченсори.

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"Я выпустил альбом и люди в комментариях меня спрашивают: "Почему вы публикуете свою жену?", - недовольно высказался Канье.

Рэпер призвал поклонников не хейтить его, если им не нравится его контент, то они могут пойти "к черту".

"Оставьте меня. Оставьте короля в покое. Мне все равно, друзья. Я буду постить свою жену столько, сколько захочу", - пишет рэпер.

Во время съемки видео репер перевел камеру со своего лица на свою жену, которая опять же была полуобнажена и улыбалась.