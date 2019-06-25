На кандидата в депутати наїхав мікроавтобус під Полтавою: усі деталі

Мікроавтобус наїхав на кандидата в депутати Ляшенко під Полтавою (фото: РБК-Україна)

Анастасія Ляшенко ледь не загинула в ДТП

У ДТП в Лубнах Полтавської області постраждала кандидат по мажоритарному виборчому округу № 148 Анастасія Ляшенко, редактор обласного тижневика "Наша спільна справа". Про це повідомляють "Факти".

На жінку наїхав мікроавтобус Mercedes Sprinter, коли вона йшла по тротуару. ДТП сталася 24 червня близько 12:00 на вулиці Монастирська, 50.

Анастасія розповідає, що йшла від будинку до роботи за своїм звичайним маршрутом. Коли вона йшла тротуаром повз магазину техніки, намагалася обійти мікроавтобус, припаркований на тротуарі, автомобіль почав здавати назад. У цей момент кандидат у депутати була позаду "Спрінтера".

"Не буду стверджувати, зробив він це навмисно або з необережності. Але я в один момент впала на асфальт, опинившись під колесами авто, яке продовжувало рухатися далі: у мене сумка в одну сторону полетіла, телефон - в іншу", - розповідає шокована від події Анастасія Ляшенко.

За словами жінки, від смерті її врятувала лише випадковість і кілька секунд. Вона почала вибиратися з-під коліс мікроавтобуса вчепившись в газон з усіх сил. На щастя, водій помітив Анастасію і загальмував.

"Після цього кинувся до мене: "Куди вас відвезти?" Від шоку не могла вимовити ні слова..." - підсумувала Ляшенко.

Анастасія Ляшенко (фото: facebook.com)

Медики діагностували у неї забій правого стегна, тріщину кістки тазу, закриту ЧМТ та струс. Після надання первинної медичної допомоги Анастасія відмовилася від госпіталізації, і з лікарні вона вирушила у виборчий штаб.

В управлінні Нацполіції Полтавській області повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Особу водія встановили одразу, оскільки він не намагався втекти з місця злочину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Травми кандидата в депутати кваліфікують, як середньої тяжкості. Зараз проводиться судово-медична експертиза, після чого водієві оберуть запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що у Харкові автомобіль врізався в будівлю міськради. В результаті інциденту постраждав 30-річний водій автомобіля.

Також ми писали, що у Києві машина збила велосипедистку на переході.

Нагадаємо, нещодавно журналіст затримав водія, який збив дівчат на переході в Києві.