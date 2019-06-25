На кандидата в депутаты наехал микроавтобус под Полтавой: все детали

Микроавтобус наехал на кандидата в депутаты Ляшенко под Полтавой (фото: РБК-Украина)

Анастасия Ляшенко едва не погибла в ДТП

В ДТП в Лубнах Полтавской области пострадала кандидат по мажоритарному избирательному округу № 148 Анастасия Ляшенко, редактор областного еженедельника "Наша спільна справа". Об этом сообщают "Факты".

На женщину наехал микроавтобус Mercedes Sprinter, когда она шла по тротуару. ДТП произошло 24 июня около 12:00 на улице Монастырская, 50.

Анастасия рассказывает, что шла от дома до работы по своему обыкновенному маршруту. Когда она шла по тротуару мимо магазина техники, пыталась обойти микроавтобус, припаркованный на тротуаре, автомобиль начал сдавать назад. В этот момент кандидат в депутаты была позади "Спринтера".

"Не буду утверждать, сделал он это умышленно или по неосторожности. Но я в один момент упала на асфальт, оказавшись под колесами авто, которое продолжало двигаться дальше: у меня сумка в одну сторону полетела, телефон - в другую", - рассказывает шокированная от произошедшего Анастасия Ляшенко.

По словам женщины, от смерти ее спасла лишь случайность и доля секунды. Она начала выбираться из-под колес микроавтобуса вцепившись в газон изо всех сил. К счастью, водитель заметил Анастасию и затормозил.

"После этого бросился ко мне: "Куда вас отвезти?" От шока не могла произнести ни слова…" - подытожила Ляшенко.

Анастасия Ляшенко (фото: facebook.com)

Медики диагностировали у нее ушиб правого бедра, трещину кости таза, закрытую ЧМТ и сотрясение. После оказания первичной медицинской помощи Анастасия отказалась от госпитализации, и из больницы она отправилась в избирательный штаб.

В управлении Нацполиции Полтавской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство. Личность водителя сразу установили, поскольку он не пытался скрыться с места преступления. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Травмы кандидата в депутаты квалифицируют, как средней тяжести. Сейчас проводится судебная медицинская экспертиза, после чего водителю изберут меру пресечения.

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