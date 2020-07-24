Камери на дорогах показали, як ганяють українські політики: штрафи не платять (відео)

Перевищувати швидкість на дорогах українські політики не бояться, проте оплачувати штрафи не поспішають. Такого висновку дійшли журналісти після аналізу бази даних штрафів за порушення ПДР, які зафіксували камери за 50 днів роботи.

В новому випуску програми Bihus.info журналісти представили топ-3 таких випадків.

Зазначається, що іноді перевищували допустиму швидкість втричі, а порушення практикувалися одними й тими ж водіями на різних авто.

У список "шумахерів від влади" журналісти занесли народного депутата Антона Яценка з партії "За майбутнє", нардепа Олександра Дубинського від "Слуг народу" і заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова.

У всіх трьох разом набралося 75 випадків перевищення швидкості, а заплатили вони тільки 6 штрафів.

"Нардеп Яценко їздить на Mercedes сестри. Там де можна 50 км/год, його авто їде 165. І так 60 разів!" - йдеться в матеріалі.

Також журналісти назвали кілька "найяскравіших" прикладів порушень: 24 червня на Одеській трасі політик при дозволеної швидкості 50 км/год мчав на 148 км/год, 10 червня в Чабанах - 151 км/год, і 23 червня на Одеській трасі летів на 169 км/год.

"Яценко не заплатив жодного штрафу. Добра частина вже пішла у виконавчу службу, і коли-небудь можливо їх стягнуть. Правда, з сестри, оскільки машина офіційно на ній", - розповів ведучий.

Депутата Дубинського камери "зловили" на перевищенні швидкості 11 разів, але сплатив він тільки один штраф.

Лихачив нардеп двічі за кермом Mercedes Benz G-Class, і 9 разів - на Toyota Land Cruiser. "Слуга" перевищував швидкість вдвічі більше на смузі громадського транспорту.

Перший заступник ОПУ Трофімов перевищував швидкість в 3 рази більше дозволеної на Mercedes С560 на Обухівській трасі.

За час своєї роботи камери зафіксували 5 порушень, і всі штрафи чиновник оплатив.

Відео: Як нардепи перевищують швидкість і не платять штрафи

Раніше у МВС заявили, що штрафи за порушення ПДР можуть приносити до бюджету 1 млрд на місяць, і анонсували нові камери.

Також нещодавно у МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.