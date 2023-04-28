Камеры снова будут работать: на каких улицах водителям не стоит разгоняться

В каких городах и областях начнут работать камеры

Сообщается, что с 28 апреля на автомобильных дорогах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, а также Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений

Все эти камеры работали до начала полномасштабного вторжения России. В Днепре и Кременчуге начнут работать 4 новых прибора контроля. На дорогах Украины установлено 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Все камеры будут работать на фиксацию наиболее частой причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения.

Полный список всех камер

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в направлении г. Киев) 110 км/ч

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в направлении г. Киев) 110 км/ч

М-03 Киев – Харьков – Довжанский (в направлении г. Полтава) 50 км/ч

М-03 Киев - Харьков - Довжанский (в направлении г. Полтава) 90км/час

М-05 Киев – Одесса (в направлении г. Одесса) 110 км/ч

М-05 Киев – Одесса (в направлении г. Киев) 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса (в направлении с. Вита-Почтовая) 50 км/ч

М-05 Киев – Одесса (в направлении г. Киев) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Киев) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Житомир) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Киев) 110км/час

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Житомир) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Ровно) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Житомир) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Мукачево) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Ужгород) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г.Буск) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Зубра) 90 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Львов) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Луцк) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Чоп) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении с. Сосновка) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Запросов) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении с. Долиновка) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении с. Панталия) 110 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Львов) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Львов) 50 км/ч

М-06 Киев – Чоп (в направлении г. Киев) 70 км/ч

М-07 Киев - Ковель - Ягодин (в направлении г. Коростень) 90 км/ч

М-07 Киев - Ковель - Ягодин (в направлении г. Любомль) 50 км/ч

М-09 Тернополь – Львов – Рава – Русская (в направлении г. Львов) 50 км/ч

М-10 Львов-Краковец (в направлении пгт Краковец) 50 км/ч

М-10 Львов-Краковец (в направлении пгт. Ивано-Франковское)50 км/ч

М 10-01 Западный обход г. Львова (в направлении с. Рясное-Русское) 50 км/ч

М-10-01 Западный обход г. Львова (в направлении г. Скнилов) 50 км/ч

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (в направлении г. Ковель) 50 км/ч

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев – Подольский (в направлении г. Винница) 50 км/ч

М-23 Берегово - Виноградов - Большая Копаня (в направлении ул. Гички) 50 км/ч

М-23 Берегово - Виноградов - Большая Копаня (в направлении ул. Молодежная) 50 км/ч

М-23 Берегово-Виноградов-Большая Копаня (в направлении ул. Микеша) 50 км/ч

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (в направлении г. Хмельницкий) 50 км/ч

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (в направлении г. Винница) 50 км/ч

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (в направлении г. Умань) 50 км/ч

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (в направлении г. Хмельницкий) 50 км/ч

Р-01 Киев – Обухов (в направлении г.Киев) 50 км/ч

Р-01 Киев – Обухов (в направлении г.Киев) 50 км/ч

Р-01 Киев - Обухов (в направлении г.Обухов) 50 км/ч

Н-01 Киев - Знаменка (в направлении г. Киев) 50 км/ч

Н-01 Киев - Знаменка (в направлении с. Романков) 50 км/ч

Н-09 Мукачево-Львов (в направлении с. Татаров) 50 км/ч

Н-09 Мукачево-Львов (в направлении пгт Делятин) 50 км/ч

Н-09 Мукачево-Львов (в направлении пгт Буштыно) 50 км/ч

Н-09 Мукачево-Львов (в направлении с. Бедевля) 50 км/ч

Н-22 Устилуг - Луцк-Ровно (в направлении г.Луцк) 50 км/ч

Н-22 Устилуг - Луцк-Ровно (в направлении г.Луцк) 50 км/ч

Н-22 Устилуг – Луцк-Ровно (в направлении г. Владимир) 50 км/ч

Т-07-19 Иршава - Виноградов (в направлении ул. Центральная) 50 км/ч

Т-16-28 Спасское-Вилково (в направлении г. Одесса) 90 км/ч

Размещение камер в пределах г. Белая Церковь

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) (в направлении ул. Короленко) 50 км/ч

ул. Леваневского, 48 (в направлении ул. Зенитного полка) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Днепр

ул. Набережная Заводская, 64 (в направлении просп. Свободы) 50 км/ч

(с 1 апреля по 1 ноября) при условии принятия решения Днепровским городским советом 70 км/ч

ул. Набережная Победы, 38-А (по направлению Пешеходный мост) 50 км/ч

(с 1 апреля по 1 ноября) при условии принятия решения Днепровским городским советом 70 км/ч

Размещение камер в пределах г. Винница

ул. Келецкая, 30 (в направлении ул. Пирогова) 50 км/ч

ул. Киевская, 65 (в направлении ул. Сергея Зулинского) 50 км/ч

ул. Киевская, 126 (в направлении ул. Гонты) 50 км/ч

ул. Пирогова, 61 (в направлении ул. Константина Василенко) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Житомир

Чудновский мост (в направлении ул. Качиньского) 50 км/ч

Чудновский мост (в направлении ул. Радивиловская) 50 км/ч

Ул. Победы, 86 (в направлении улицы Николая Сциборского) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Ивано-Франковск

ул. Крыховецкая, 216 (в направлении ул. Вишневая) 50 км/ч

ул. Галицкая, 144 (в направлении въезда в город) 50 км/ч

ул. Тисменицкая, 311 (в направлении въезда в город) 50 км/ч

ул. Евгения Коновальца, 320 (в направлении ул. Вячеслава Зайцева) 50 км/ч

ул. Евгения Коновальца, 411 (в направлении ул. Довбуша) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Киев

Ул. Елены Телиги, 37 (в направлении ул. Ольжича) 50 км/ч

Набережное шоссе, 4 (в направлении городов Метро) 50км/час

(с 1 апреля по 1 ноября) при условии принятия решения Киевским городским советом) 80 км/ч

Чоколовский бульвар , 24 (в направлении Севастопольская площадь) 50 км/ч

Улица Братиславская, 18 (по направлению проспект Броварской) 50 км/ч

Днепровская набережная / улица Причальная (в направлении ул. Березняковская) 50 км/ч

Мост Южный на левый берег (в направлении Правый берег) 50 км/ч

Мост Южный на правый берег (в направлении Левый берег) 50 км/ч

Харьковская площадь (левый проезд) (в направлении г. Борисполь) 50 км/ч

Харьковская площадь (правый проезд) (в направлении г. Вырлица) 50 км/ч

Проспект Владимира Ивасюка, 25 (в направлении ул. Левка Лукьяненко) 50 км/ч

Мост Северный на левый берег (в направлении Левый берег) 50 км/ч

Мост Северный на правый берег (в направлении Правый берег) 50 км/ч

Броварской пр./ улица Строителей (в направлении г.Дарница) 50 км/ч

Проспект Червоной Калины, 56 (в направлении ул. Константина Данькевича) 50 км/ч

Проспект Червоной Калины, 65 (в направлении бульв. Владимира Высоцкого) 50 км/ч

Бульвар Николая Михновского, 27 (в направлении ул. Старонаводницкая) 50 км/ч

Бульвар Николая Михновского, 36 (в направлении г. Дружбы Народов) 50 км/ч

Столичное шоссе, 58 (в направлении г. Киев) 50 км/ч

Столичное шоссе, 58 (в направлении г. Обухов) 50 км/ч

ул. Братиславская, 9г (в направлении ул. Осипа Мандельштама) 50 км/ч

просп. Голосеевский, 96 (в направлении ул. Маричанская) 50 км/ч

просп. Голосеевский, 96 (в направлении ул. Выставочная) 50 км/ч

ул. Теодора Драйзера, 4 (в направлении ул. Николая Закревского) 50 км/ч

ул. Теодора Драйзера, 9 (в направлении пр. Красной Калины) 50 км/ч

ул. Теодора Драйзера, 32 (в направлении пр. Красной Калины) 50 км/ч

ул. Наталии Ужвий, 1 (в направлении ул. Новомостицкая) 50 км/ч

просп. Правды, 58 (в направлении ул. Светлицкого) 50 км/ч

ул. Ярослава Ивашкевича, 5 (в направлении ул. Приорская) 50 км/ч

ул. Автозаводская 24/1 (в направлении ул. Коноплянская) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Кременчуг

Андрея Ковалева, 17 (в направлении ул. Казацкая) 50 км/ч

ул. Вадима Пугачева, 6-Д (в направлении ул. Александра Корпана) 50 км/ч

просп. Полтавский, 265 (в направлении ул. Горлис-Горского) 50 км/ч

просп. Свободы, 69-А (в направлении ул. Кременчугских Артиллеристов) 50 км/ч

просп. Свободы, 120/25 (в направлении ул. Бойко) 50 км/ч

274-й квартал, 4 (в направлении просп. Полтавский) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Кривой Рог

Ул. Свободной Ичкерии, 11 (в направлении ул. 80-й десантно-штурмовой бригады) 50 км/ч

Ул. Свободной Ичкерии, 13 (в направлении ул.Медова) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Кропивницкий.

Ул. Яновского, 65 (в направлении ул. Святослава Храброго) 50 км/ч

Ул. Холодноярская, 196 (в направлении ул. Короленко) 50 км/ч

Ул. Полтавская, 40 (в направлении пл. Дружбы Народов) 50 км/ч

ул. Габдрахманова, 35-А (в направлении ул. Шатила)50 км/ч

ул. Габдрахманова, 50 (в направлении ул. Ивана Олинского) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Луцк

ул. Вячеслава Чорновола, 17 (в направлении ул. Петра Маха) 50 км/ч

ул. Ковельская, 144 (в направлении ул. Старицкого) 50 км/ч

ул. Ковельская, 147 (в направлении ул. Лескова) 50 км/ч

ул. Конякина, 18-А (в направлении ул. Киверцовская) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Львов

Прос. Св. Иоанна Павла II, 8 (в направлении улицы Стрыйская) 50 км/ч

Ул. Владимира Великого, 18 (в направлении улицы Стрыйская) 50 км/ч

ул. Стрыйская, 292 (в направлении ул. Иоанна Павла II) 50 км/ч

ул. Василия Стуса, 39 (в направлении просп. Червоной Калины) 50 км/ч

ул. Сиховская, 16-А (в направлении ул. Зеленая) 50 км/ч

просп.Святого Иоанна Павла II, 35 (в направлении просп. Червоной Калины) 50 км/ч

ул. Княгини Ольги, 100-К (в направлении ул. Владимира Великого) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Мукачево

ул. Ивана Франко, 74 (в направлении ул. Мира) 50 км/ч

ул. Великогорная, 51 (в направлении ул. Томаша Масарика) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Одесса

Южная дорога, 2 (в направлении Николаевской дороги) 50 км/ч

Южная дорога, 39 (в направлении ул. Семена Палия) 50 км/ч

ул. Семена Палия, 80 (в направлении ул. Академика Заболотного) 50 км/ч

Николаевская дорога, 205 (в направлении ул. Лиманная) 50 км/ч

просп. Небесной Сотни, 4 (в направлении ул. Левитана) 50 км/ч

Николаевская дорога, 287 (в направлении Южной дороги) 50 км/ч

просп. Шевченко, 4-А (в направлении ул. Семинарская) 50 км/ч

просп. Добровольского, 123-А (в направлении ул. Генерала Бочарова) 50 км/ч

ул. Семена Палия, 25-А (в направлении Южной дороги) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Полтава

ул. Европейская, 155 (в направлении ул. Автобазовская) 50 км/ч

ул. Рассветная, 14 (в направлении ул. Юрия Тимошенко) 50 км/ч

ул. Маршала Бирюзова, 35/14 (в направлении ул. Квитки Цисык) 50 км/ч

ул. Великотырновская,19 (по направлению ул. Ивана Мазепы) 50 км/ч

ул. Героев АТО, 31 (в направлении ул. Цветочная) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Сумы

ул. Вячеслава Чорновола (возле ул. Засумская, 99) (в направлении ул. Люблинская) 50 км/ч

ул. Героев Крут, 1/3 (в направлении ул. Ивана Сирко) 50 км/ч

ул. Кондратьева, 129 (в направлении ул. Прокофьева) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Тернополь

ппросп. Злуки, 45-Б (по направлению ул. Б. Лепкого) 50 км/ч

ппросп. Злуки,47-Б (в направлении Збаражского шоссе) 50 км/ч

ул. Протасевича, 8 (в направлении просп. Степана Бандеры) 50 км/ч

ул. Степана Будного, 28 (в направлении ул. Карпенко) 50 км/ч

просп. Степана Бандеры, 90 (в направлении ул. Евгения Коновальца)50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Хмельницкий

ул. Каменецкая, 132 (в направлении ул. Житецкого) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Хуст

Львовская, 157 (в направлении ул. Июльная) 50 км/ч

ул. Ивана Франко,165 (в направлении центра города) 50 км/ч

Волошина, 81 (в направлении центра города) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Черкассы

Пр-т Химиков, 30 (в направлении улицы Вячеслава Галвы) 50 км/ч

Ул. Благовестная, 341/40 (в направлении улицы Кроваловская) 50 км/ч

Ул. Благовестная, 36/47 (в направлении улицы Грушевского) 50 км/ч

Ул. Надпольная, 208 (в направлении улицы Ивана Франко) 50 км/ч

просп. Химиков, 50 (в направлении ул. Черновола) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Черновцы

Старожучковский Путь (в направлении ул. Староконстантиновская) 50 км/ч

Старожучковский Путь (в направлении ул. Белорусская) 50 км/ч

ул. Винниченко, 116 (в направлении ул.Степная) 50 км/ч

ул. Винниченко, 97 (в направлении ул. Жасминная) 50 км/ч

Размещение камер в пределах г. Чернигов

Просп. Левко Лукьяненко, 12, корп. 2 (в направлении улицы Защитников Украины) 50 км/ч

Пр-т Мира, 296 (по направлению улицы Владимира Дрозда) 50 км/ч

Пр-т Мира, 241А (в направлении улицы Летная) 50 км/ч

Посмотреть расположение камер на карте можно по этой ссылке.