Каменських зізналася, що дуже хоче стати мамою

Фото: колаж РБК-Україна

Настя Каменських і Потап одружилися в травні

Настя Каменських зізналася, що дуже сильно хоче дітей. Ще до весілля зі своїм колегою по сцені Потапом (Олексієм Потапенком), коли про їх роман тільки крутились чутки і домисли, артистка сильно травмувалася після невдалого стрибка з парашутом - і це сильно змінило погляди зірки на життя та пріоритети. Про це йдеться в передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою.

Зазначимо, що за десятиліття феноменального успіху дует Потапа і Насті між самими співаками не раз "пробігала чорна кішка" - у них частенько виникали конфліктні ситуації, сварки через дрібниці, які закінчувалися "посланням" одне одного, артисти навіть не розмовляли між собою протягом півтора місяця, при цьому щодня виступали на сцені.

Настя Каменських і Потап (Фото: instagram.com/kamenskux)

Деякий час тому Каменських стрибала з парашутом, і при приземленні зламала ногу. До речі, ще раніше - близько 10 років тому, артистка потрапила в автомобільну аварію і ледь не загинула.

"Я пам'ятаю, що після тієї аварії я стала шалено популярною, в принципі. У мене змінилося щось дуже сильно в житті. Я задумалася, що зараз вже напевно до мене прийде щось нове... у вигляді сім'ї", - розповіла Настя.

Також співачка зізналася, що в той момент зрозуміла для себе, що хоче стати мамою.

Настя Каменських розповіла, що сильно змінило її погляди на життя (Фото: скріншот)

"Я дуже сильно захотіла дітей - ось це. Я хочу дітей надзвичайно сильно. Просто... неймовірно", - розповіла Настя.

Потап, який розлучився зі своєю дружиною - бізнесвумен і музичним продюсором Іриною Горовою, зберіг з нею і дітьми чудові стосунки. Співак часто проводить час зі своїм маленьким сином і вже дорослою прийомною дочкою.

До речі, син Потапа Андрій нормально сприйняв весілля свого тата з Настею Каменських. Артист розповів, що підніс цю новину обережно і поступово і в результаті все пройшло відмінно. Додамо, що хлопчик відвідав саме торжество, як і екс-дружина Потапа Ірина Горова.

Відео: YouTube / Світське життя

Нагадаємо, що Настя Каменських не перестає інтригувати шанувальників, що задаються одним і тим самим питанням: чи вагітна зірка - після весілля з Потапом під час відпочинку молодят в Туреччині, фани запідозрили її в цікавому положенні.