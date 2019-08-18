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Каменських зізналася, що дуже хоче стати мамою

STYLERПерсони    18.08.2019 - 14:58
Каменських зізналася, що дуже хоче стати мамою
Фото: колаж РБК-Україна

Настя Каменських і Потап одружилися в травні

Настя Каменських зізналася, що дуже сильно хоче дітей. Ще до весілля зі своїм колегою по сцені Потапом (Олексієм Потапенком), коли про їх роман тільки крутились чутки і домисли, артистка сильно травмувалася після невдалого стрибка з парашутом - і це сильно змінило погляди зірки на життя та пріоритети. Про це йдеться в передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою.

Зазначимо, що за десятиліття феноменального успіху дует Потапа і Насті між самими співаками не раз "пробігала чорна кішка" - у них частенько виникали конфліктні ситуації, сварки через дрібниці, які закінчувалися "посланням" одне одного, артисти навіть не розмовляли між собою протягом півтора місяця, при цьому щодня виступали на сцені.

Каменських зізналася, що дуже хоче стати мамою

Настя Каменських і Потап (Фото: instagram.com/kamenskux)

Деякий час тому Каменських стрибала з парашутом, і при приземленні зламала ногу. До речі, ще раніше - близько 10 років тому, артистка потрапила в автомобільну аварію і ледь не загинула.

"Я пам'ятаю, що після тієї аварії я стала шалено популярною, в принципі. У мене змінилося щось дуже сильно в житті. Я задумалася, що зараз вже напевно до мене прийде щось нове... у вигляді сім'ї", - розповіла Настя.

Також співачка зізналася, що в той момент зрозуміла для себе, що хоче стати мамою.

Настя Каменських розповіла, що сильно змінило її погляди на життя (Фото: скріншот)

"Я дуже сильно захотіла дітей - ось це. Я хочу дітей надзвичайно сильно. Просто... неймовірно", - розповіла Настя.

Потап, який розлучився зі своєю дружиною - бізнесвумен і музичним продюсором Іриною Горовою, зберіг з нею і дітьми чудові стосунки. Співак часто проводить час зі своїм маленьким сином і вже дорослою прийомною дочкою.

До речі, син Потапа Андрій нормально сприйняв весілля свого тата з Настею Каменських. Артист розповів, що підніс цю новину обережно і поступово і в результаті все пройшло відмінно. Додамо, що хлопчик відвідав саме торжество, як і екс-дружина Потапа Ірина Горова.

Відео: YouTube / Світське життя

Нагадаємо, що Настя Каменських не перестає інтригувати шанувальників, що задаються одним і тим самим питанням: чи вагітна зірка - після весілля з Потапом під час відпочинку молодят в Туреччині, фани запідозрили її в цікавому положенні.

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