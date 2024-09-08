Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Новый образ певицы

В начале видео звезда показалась без макияжа. Каменских позировала перед камерами без фильтров и не стеснялась своей "натуральной" внешности.

Каменских без макияжа (скриншоты)

И на такой шаг певица пошла не просто так. Каменских доверилась визажисту, чтобы тот создал ей новый образ. Андрюшин выбрал для нее интересное перевоплощение.

Новый образ Каменских (скриншот)

Звезда примеряла новую прическу - каре с прямыми волосами. А под такой парик визажист сделал Насти макияж в зеленом цвете с акцентом на глаза.

Каменских показалась в откровенном образе (скриншот)

При этом артистка примерила откровенный зеленый наряд с белыми перьями и глубоким декольте. Как видно на видео, сама Каменских была довольна экспериментом и уверенно держалась перед камерой с короткими волосами и ярким макияжем.

Реакция сети

Новый образ Каменских спровоцировал споры. Впрочем, пользователи обсуждают не только внешний вид певицы. Также ей "досталось" из-за мужа - репера Потапа. Сеть критикует артиста, потому что тот находится за границей и якобы забыл о полномасштабной войне в Украине.

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