RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каменских показалась с короткими волосами и спровоцировала нешуточные споры (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских удивила сеть. В этот раз звезда примеряла образ с короткими и прямыми волосами. Дерзкое каре оценили не все пользователи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост в Instagram, который Каменских сделала вместе с визажистом Егором Андрюшиным.

Новый образ певицы

В начале видео звезда показалась без макияжа. Каменских позировала перед камерами без фильтров и не стеснялась своей "натуральной" внешности.

Каменских без макияжа (скриншоты)

И на такой шаг певица пошла не просто так. Каменских доверилась визажисту, чтобы тот создал ей новый образ. Андрюшин выбрал для нее интересное перевоплощение.

Новый образ Каменских (скриншот)

Звезда примеряла новую прическу - каре с прямыми волосами. А под такой парик визажист сделал Насти макияж в зеленом цвете с акцентом на глаза.

Каменских показалась в откровенном образе (скриншот)

При этом артистка примерила откровенный зеленый наряд с белыми перьями и глубоким декольте. Как видно на видео, сама Каменских была довольна экспериментом и уверенно держалась перед камерой с короткими волосами и ярким макияжем.

 

Реакция сети

Новый образ Каменских спровоцировал споры. Впрочем, пользователи обсуждают не только внешний вид певицы. Также ей "досталось" из-за мужа - репера Потапа. Сеть критикует артиста, потому что тот находится за границей и якобы забыл о полномасштабной войне в Украине.

Также комментаторы пишут:

  • "Чому з роками стають все гірші пісні? Такий красивий голос, а жодна пісня як колись в голові не крутиться і не запам'ятовується"
  • "Мабуть у деяких українців амнезія. Ваша Настя, як здрасті, з'явилась тоді, коли їй потрібно, до інших їй немає діла"
  • Єгор красунчик, питань немає. А от щодо Анастасії - так гидко дивитись як її намагаються "повернути"
  • "Проти самої артистки нічого не маю, а пісня не дуже"
  • "Красуня, нічого не скажеш"
  • "Не розумію, звідки стільки хейту, мені подобається!".
Читайте РБК-Украина в Google News
Настя КаменскихКаменскихЗвезды шоу-бизнеса