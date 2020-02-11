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Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

STYLERЖиття    11.02.2020 - 15:41
Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо
Камалія стала жертвою злодіїв у Києві (фото: колаж РБК-Україна)

Співачку Камалію обікрали в київському торговому центрі

Камалія звернулася в поліцію, тому що у неї з кишені витягли iPhone 11 Pro Max, коли вона робила покупки в торговому центрі Ocean Plaza. Українська співачка розповіла, що пізніше на камерах відеоспостереження вона побачила, що її смартфон витягла спритна циганка.

Артистка зазначила, що сумнівається, що коли-небудь побачить свій телефон. При цьому вона розповіла, що смартфон вже заблокований, і знаходиться у всесвітньому списку втрачених телефонів.

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що їй дуже сумно за фотографії і інформацію, яку вона не встигла зберегти в хмарі. Камалія також закликала українців бути обережними, щоб з ними не сталося такої ситуації.

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Камалія викликала поліцію (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В Ocean Plaza також відповіли на цей інцидент.

"Шкодуємо про цей інцидент. На жаль, подібні ситуації відбуваються в місцях скупчення людей, необхідно проявляти підвищену пильність. Сподіваємося, що все ж ситуація вирішиться благополучно", - прокоментували в ТРЦ.

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Жахлива ситуація, але не турбуйтеся, нехай це буде найбільша ваша втрата. Успіхів вам і всього найкращого;
  • Я вже занадто пильна, навіть якщо людина підходить і питає, котра година або як пройти...я міцніше тримаю телефон в руках і сумку;
  • Дуже шкода, що так сталося.
  • Ох вже ці цигани. У мене циганка чоловіка забрала, ось так;
  • Був такий сумний досвід. Це дуже сумно, але як кажуть, спасибі, що грошима. Нам усім потрібно бути уважніше і пильніше!!!

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

Камалію обікрали в торговому центрі Києва: що відомо

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