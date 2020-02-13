Камалію обікрали у Києві: інцидент отримав несподівану розв'язку

Камалія стала жертвою злодіїв в київському ТЦ Ocean Plaza - у популярної української співачки днями поцупили смартфон iPhone 11 Pro Max. Зірка звернулася за фактом інциденту в поліцію.

42-річна співачка, актриса і модель в мережі також уточнила, що на камерах відеоспостереження пізніше побачила, що девайс витягла з її кишені спритна циганка.

Також Камалія зізналася, що вже не вірить у можливість повернення телефону.

Втім, доля піднесла їй приємний сюрприз - 13 лютого співачка повідомила в Instagram радісну новину, що смартфон їй повернули.

"Я вдячна всім хто допомагав: нацполіції, друзям, журналістам, які створили такий резонанс і "стимулювали" пошук", - зазначила Камалія.

Артистка також відповіла на низку випадів хейтерів у коментарях: мовляв, не ганьбися, купи новий телефон.

"Так, можу собі дозволити. Але, скажіть, як бути з фотографіями з моїми улюбленими і дорогими людьми?!! Але, на жаль, з телефону видалили всі дані", - пише Камалія.

Співачка додала, що інцидент став для неї уроком, а також закликала всіх бути уважними та обережними.

"Бачите, я вже отримала подарунок до Дня Святого Валентина, величезне спасибі!" - йдеться у публікації.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Підписники Камалії радіють разом із нею через щасливий фінал у цій неприємній історії, закликають не звертати увагу на всяких злостивців і рекомендують для надійності зберігати фото в хмарі облікового запису.

Вітаю!

Відмінна новина Камалія! Рада за вас!

Камалія, не звертайте увагу на злостивців. Поважаюча себе людина ніколи не писатиме подібні коментарі.

У мене теж вкрали телефон, який був подарунком коханої людини. Дуже шкода, бо було багато світлих подій.

Нехай взамін загублених у вас з'являться нові прекрасні фотографіями з найдорожчими і близькими людьми!

А я думала, що фотографії зберігаються в хмарі облікового запису. У всякому разі я так роблю...

Фото: скрін коментарів instagram.com/kamaliyaofficial