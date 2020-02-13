Камалію обікрали у Києві: інцидент отримав несподівану розв'язку

Камалія повідомила про вдалий фінал неприємної історії в столичному ТЦ
Камалія стала жертвою злодіїв в київському ТЦ Ocean Plaza - у популярної української співачки днями поцупили смартфон iPhone 11 Pro Max. Зірка звернулася за фактом інциденту в поліцію.
42-річна співачка, актриса і модель в мережі також уточнила, що на камерах відеоспостереження пізніше побачила, що девайс витягла з її кишені спритна циганка.
Також Камалія зізналася, що вже не вірить у можливість повернення телефону.
Втім, доля піднесла їй приємний сюрприз - 13 лютого співачка повідомила в Instagram радісну новину, що смартфон їй повернули.
"Я вдячна всім хто допомагав: нацполіції, друзям, журналістам, які створили такий резонанс і "стимулювали" пошук", - зазначила Камалія.
Артистка також відповіла на низку випадів хейтерів у коментарях: мовляв, не ганьбися, купи новий телефон.
"Так, можу собі дозволити. Але, скажіть, як бути з фотографіями з моїми улюбленими і дорогими людьми?!! Але, на жаль, з телефону видалили всі дані", - пише Камалія.
Співачка додала, що інцидент став для неї уроком, а також закликала всіх бути уважними та обережними.
"Бачите, я вже отримала подарунок до Дня Святого Валентина, величезне спасибі!" - йдеться у публікації.
Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Підписники Камалії радіють разом із нею через щасливий фінал у цій неприємній історії, закликають не звертати увагу на всяких злостивців і рекомендують для надійності зберігати фото в хмарі облікового запису.
Фото: скрін коментарів instagram.com/kamaliyaofficial