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Я трохи боюся: Камалія розкрила правду про стосунки з чоловіком

STYLERПерсони    17.11.2019 - 17:57
Я трохи боюся: Камалія розкрила правду про стосунки з чоловіком
Камалія розповіла про подружнє життя (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Українська співачка зробила гучну заяву

Українська співачка Камалія вже понад 16 років живе в шлюбі з мільярдером Мохаммадом Захуром. Однак вдруге обмінюватися з ним клятвами вона не планує, каже, що страшно. Артистка поділилася подробицями в програмі "Світське життя".

Колись вона замислювалася над тим, щоб організувати друге весілля з коханим, але передумала, пояснивши, що стало причиною такої мінливості.

Я трохи боюся: Камалія розкрила правду про стосунки з чоловікомКамалія розповіла про подружнє життя

"Останнім часом я спостерігаю таку тенденцію, коли пара одружується один раз, другий, то потім дуже швидко розлучається. Я трохи боюся. Втім, весілля я хотіла б ще раз відзначити", - поділилася Камалія.

Коли ведуча поставила питання Захуру, він жартома відповів, що пішов би до вівтаря ще раз, тільки з іншою. Камалію таку заява не зачепила. "У нашій родині саме так і жартують", - прокоментувала вона.

Камалія розповіла про подружнє життя

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