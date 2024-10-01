Камалия вспомнила откровенный разговор с Залужным

Камалия рассказала о Валерии Залужном

Так, артистка отметила, что имела возможность не раз пообщаться с военнослужащим. Когда она приняла решение присоединиться к защите страны, ее пригласили на встречу к Валерию.

Камалия вспомнила, что тогда услышала от Залужного и почему решила не подписывать контракт.

"Да, я лично знакома с Валерием Залужным, неоднократно общалась с ним, была на приеме. Когда я решила, что хочу служить и даже пойти на фронт, чтобы не жить под одной крышей с дочерью Захура, меня пригласили на встречу к Залужному", - поделилась артистка.

Камалия и Валерий Залужный (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Он посадил меня перед собой и сказал: "Ты понимаешь, если подпишешь контракт, ты не сможешь выезжать. Как же дети? Ты, прежде всего, мать. Ты волонтер, многое делаешь для ВСУ, для людей. Твоя миссия - дарить людям радость, помогать гуманитарно, быть мамой". Я задумалась и решила не подписывать контракт", - также добавила она.

Известно, что дядя звезды, ее двоюродный брат, а также двоюродная сестра служат в ВСУ. И сама звезда родилась в семье военных, поэтому желала стать частью нашей армии.

Камалия, ее бывший муж Мохаммад Захур и Валерий Залужный (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ранее исполнительница говорила о том, что видела себя в роли снайперши. И если бы не дочери, вероятно, она бы реализовала этот замысел.

"Меня остановили дети... Меня Залужный отговорил... Были эмоции, типа: я разорву этих русских!.. Я очень классный снайпер. Даже говорила: возьмите меня снайпером. Когда я поссорилась с Захуром, у меня было такое, знаешь, типа, возьмите меня снайпером, я пошла…" - комментировала этот вопрос украинка.