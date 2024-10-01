Камалия назвала причину развода с Захуром: "Я была в шоке"

Камалия прокомментировала развод с Захуром

В частности, звезда не стала скрывать, что на их браке негативно сказались многочисленные повторяющиеся образы. Одной из ключевых причин стало то, что мужчина привел ее с дочерьми под одну крышу с детьми от первого брака. На этом фоне между всеми членами семьи начались конфликты.

Бывали периоды, когда Камалия даже жила в гостинице, чтобы не находится в одном доме с дочерью Захура от другого брака. Дочь бизнесмена поставила условие, что он не должен появляться в доме со своей женой, и потому в течение года певица жила за его пределами.

Позже Захур все же уговорил избранницу выехать в Британию - из-за обострения российской агрессии в Украине, и она согласилась, даже несмотря на предыдущий негативный опыт.

Экс-пара воспитывает двоих детей (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Последней каплей стала ситуация, связанная с дочерьми певицы и мужчины.

"В июне 2022 года я собрала вещи, заявила, что больше не вернусь сюда, и уехала обратно в Украину. Захур начал искать другое жилье, но в Британии это долгий процесс. Мои дети приехали в конце 2022 года в Украину на зимние каникулы и рассказали: "Мама, она сказала, что когда мы вернемся в Лондон, она нам подстрижет волосы", - рассказала Камалия, имея в виду их сводную старшую сестру.

"Я была шокирована тем, что без моего разрешения решают такие вещи по поводу моих детей. Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля", - призналась украинка.

Камалия и Захур были в браке 20 лет (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напоследок звезда украинской сцены подчеркнула, что развод является окончательным, а не фиктивным. Она добавила, что брак был заключен по шариату (юридический договор, - прим. ред.), поэтому и развод состоялся соответствующим образом.

Напомним, за Мохаммеда знаменитость вышла замуж в 2003 году. В этом браке у них родилась двойня - дочери Арабелла и Мирабелла.