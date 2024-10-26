Камалия и Захур, Дорофеева и Дантес и другие: самые громкие звездные разводы во время войны

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Известие о разрыве этой звездной пары ошеломило не только их поклонников, но и многих коллег в шоу-бизнесе. Надя и Владимир считались одной из самых крепких пар, проведя вместе 11 лет, из которых шесть были женаты. Подробно объяснять причину развода они не стали, ограничившись упоминанием о том, что их чувства угасли со временем.

Уже через месяц после разрыва певицу заметили в компании ресторатора Миши Кацурина, который также тогда только развелся с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Впоследствии Надя подтвердила свои новые отношения с Михаилом.

Владимир тоже долго не оставался одиноким: вскоре он объявил, что начал встречаться с Дашей Кацуриной.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Даша Квиткова и Никита Добрынин

В июне 2023 года блогер Даша Квиткова сообщила, что официально развелась с телеведущим Никитой Добрыниным. Звезда вспоминала, что в их семье возникали трудности, но им удалось избежать публичных упреков и обвинений.

Даша и Никита стали супругами в мае 2020 года, а уже в сентябре 2022-го обвенчались (также расторгнув церковный брак). По согласию оба активно участвуют в воспитании сына Льва, которому в июле исполнилось два года, и поровну обеспечивают его материально.

Пока бывшие супруги не состоят в новых отношениях.

Даша Цветкова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Руслан Ханумак и Алина Шаманская

О разрыве отношений с актером, музыкантом и шоуменом ведущая Алина Шаманская объявила еще в январе 2023 года. Это произошло на фоне его публичных развлечений с блогером Анной Алхим.

В ответ на публичные оскорбления со стороны экс-избранницы Руслан заявил, что разошелся с Алиной еще до начала большой войны. В свою очередь блогерша призналась, что начала задуматься о расставании еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Раскол произошел раньше, но его нельзя назвать полноценным. Думать, что это не мой человек, я начала где-то на 5 месяце беременности [в 2017 году]. Это были звоночки, а потом было много разных ситуаций. Задумываться о разрыве отношений и разводе я начала за 2 года до войны, серьезнее - за год до войны", - говорила она.

Руслан Ханумак и Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa​​)

Камалия и Моххамед Захур

Известие о разводе Камалии и Мохаммада Захура было как гром среди ясного неба. Их брак казался идеальным - 20 лет вместе, двое прекрасных дочерей. Впрочем, что-то пошло не так.

Сначала экс-супруги размыто объясняли причину такого решения. Но впоследствии певица все же призналась, в чем причина. Слухи подтвердились: Камалия и Захур не смогли продолжить отношения из-за старшей дочери Мохаммада Татьяны, которая родилась от россиянки.

У исполнительницы постоянно возникали конфликты с первенцем мужа. Звезда вспомнила, что они познакомились, когда она уже была беременна Арабеллой и Мирабеллой. На такой шаг девушку вынудил пакистанский миллиардер. Все это время Татьяна враждебно относилась к артистке, ревновала ее и сестер к отцу. А на фоне полномасштабного вторжения их недоразумения только обострились.

Камалия и Моххамед Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial​​)

Сергей Танчинец и Анна

После 15 лет брака и в семье Сергея Танчинца и его жены Анны возникли разногласия. Бывшие супруги не желают публично обсуждать причины своего решения и избегают обвинений или оскорблений.

Сергей Танчинец и Анна (фото: instagram.com/sergii_tanchynets ​​)

Известно, что Анна была сценаристкой нескольких клипов группы "Без Обмежень" и снималась в некоторых видео. Вместе они воспитывают двоих детей - дочь Анастасию и сына Лукьяна. Сейчас Анна с детьми проживает в Японии и пока не планирует возвращаться домой, а вот исполнитель закрутил новый роман и находится в отношениях с пиарщицей Юлией.

Сергей Танчинец и Юлия (фото: instagram.com/sergii_tanchynets ​​)

Анна Тринчер и Александр Волошин

Новость о разрыве известной пары Анны Тринчер и Александра Волошина, которые всего за год до этого праздновали свою свадьбу, вызвала немалый резонанс в сети. Ранее блогерша искренне делилась в соцсетях о кризисе в отношениях и своих попытках сохранить семью.

Анна отмечала, что одной из причин стали психологические проблемы у Александра. По ее словам, именно он инициировал разрыв, объяснив, что больше не испытывает к ней любви. Пара даже выпустила совместное интервью, где поблагодарили друг друга и признались, что не жалеют о пережитом опыте.

Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Владимир Христина Остапчуки

Владимир Остапчук и Христина Горняк развелись 4 октября 2022 года, а инициатором расставания стала блогерша. Впоследствии она признавалась, что главной причиной разрыва стала неприемлемая для нее ситуация из-за нарушения табу в отношениях.

Горняк рассказывала, что даже в момент расставания у нее оставались чувства к Владимиру. Однако ее принципиальность и ситуация, которая сложилась между ними на тот момент, заставила Христину пойти на кардинальные меры.

Через небольшой промежуток времени после второго развода ведущий начал встречаться с Катей Полтавской, которая моложе его на 15 лет. Вскоре они поженились и сейчас супруги ждут ребенка.

Владимир и Христина Остапчуки (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Константин Войтенко и Валентина Маринина

В октябре 2022-го танцовщица Валентина Маринина сообщила о разводе со звездой сериала "Будиночок на щастя", актером Константином Войтенко. И хотя тогда причины своего решения она не озвучила, позже решилась сделать это.

По словам танцовщицы, в их браке было место абьюзу и физическому насилию и назвала бывшего "домашним тираном". В ответ Константин опроверг подобные обвинения в свой адрес, заявив, что таким образом экс-возлюбленная пытается "негативно повлиять на его репутацию и карьеру".

Впоследствии актер сообщил, что будет решать этот вопрос в правовом поле и обращаться в суд. В сентябре 2023 года знаменитость заявил о готовности отстаивать свою репутацию, при этом подчеркнув, что не хотел бы выносить распри с бывшей на всеобщее обозрение.

Константин Войтенко и Валентина Маринина (фото: instagram.com/valya.marinina​​

Андрей Бедняков и Настя Короткая

Недавно стало известно о разводе еще одной звездной пары - ведущего и юмориста Андрея Беднякова с актрисой Анастасией Короткой. Что стало причиной завершения их отношений - артист не отметил, но подчеркнул, что благодарен Насте за годы вместе.

Впрочем, в сети нашлись те, кто предположил, что это шоумен стал инициатором разрыва и "бросил" жену с двумя детьми.

Андрей Бедняков и Настя Короткая (фото: instagram.com/biedniakov​​)