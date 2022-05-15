KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачів

Правила голосування

З 1975 року на Євробачення введено правило про 12-бальну систему. Найвищий бал журі кожної країни віддають за своїх фаворитів, а далі 10 балів - другому призеру, 8 - третьому, 7 - четвертому, 6 - п'ятому і так далі.

А в 1997 році до цієї системи додали голосування телеглядачів. Кожна людина в усьому світі має право віддати голос за свого фаворита телефоном або за допомогою смс-повідомлення. Є й обмеження - не можна голосувати за свого представника і можна віддати не більше 20 голосів від одного абонента.

Позначку понад 500 балів на Євробачення з 2009 року подолало не так вже й багато команд. У 2016 році Джамала отримала перше місце та отримала 543 бали.

У 2017 році Салвадор Собрал з Португалії отримав найбільше голосів в історії Євробачення – 758. Однак у представника Португалії було 376 голосів від глядачів і 382 голоси від журі.

У тому ж році 615 балів отримав представник Болгарії Крістіан Козлов.

Нета Барзілай з Ізраїлю у 2018 році отримала 529 балів, група Maneskin у 2021 році - 524 бали.

І ось новий рекорд від KALUSH Orchestra - 631 бал, з них від глядачів Україна отримала рекордні 439 балів.

Хто з глядачів дав Україні найбільше голосів

KALUSH Orchestra отримали від глядачів 439 голосів - і це максимальний рекорд. Найбільше голосів українцям віддали Польща, Молдова, Латвія і Литва - в загальній сумі вийшло по 24 бали.

Далі йдуть Румунія, Ісландія, Франція і Німеччина - по 22 бали сумарно, від журі та глядачів. 20 балів дала Португалія. По 19 балів від Ізраїлю, Кіпру та Австралії.

Словенія, Хорватія, Грузія, Бельгія та Азербайджан - по 18 балів. Австрія, Албанія - по 17 балів. По 16 балів від Чорногорії, Чеської Республіки та Вірменії.

Норвегія та Ірландія віддали Україні по 15 балів, Сан-Марино - 14 балів, Швейцарія -13 балів. По 12 балів від Нідерландів, Швеції, Італії, Великобританії, Фінляндії, Іспанії, Естонії, Болгарії та Австрії.

10 балів дали в Греції. По 8 балів - Мальта і Північна Македонія. Найменше балів Україні дала Сербія - 7.

У яких країнах голосували за Україну тільки телеглядачі