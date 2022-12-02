Календарь праздников на декабрь 2022 года: что будем отмечать и будут ли дополнительные выходные

Декабрь богат на различные праздники и важные даты, однако дополнительных выходных дней в этом году не будет. В связи с военным положением украинцы смогут отдохнуть только в субботу и воскресенье.
Что будет отмечать в декабре и какие дни будут выходными - читайте ниже.
Последний месяц года традиционно состоит из 31 календарного дня. Из них только 9 будет выходными: 3 и 4 декабря, 17 и 18 декабря, 24 и 25 декабря, а также 31 декабря. А рабочих будет 22 дня.
У школьников с 25 декабря начнутся зимние каникулы. Во многих школах дети будут отдыхать почти месяц.
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры
2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря - Всемирный день компьютерной графики, Международный день дизайнеров и аниматоров, Международный день людей с инвалидностью
4 декабря - День информатики, День объятий
5 декабря - Всемирный день почв, День работников статистики в Украине, Всемирный день волонтеров
6 декабря - День Вооруженных Сил Украины
7 декабря - День местного самоуправления в Украине, Международный день гражданской авиации, Ханука
8 декабря - Всемирный день климата
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида
10 декабря - Всемирный день футбола, День прав человека
11 декабря - День благотворительности, Международный день гор
12 декабря - День сухопутных войск Украины
13 декабря - День скрипки, Всемирный день детского телевидения и радиовещания
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
15 декабря - День работников суда Украины
17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
18 декабря - Международный день мигранта, День работников органов ЗАГСа
19 декабря - Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины
20 декабря - Международный день солидарности людей
21 декабря - День рождения кроссворда
22 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины
23 декабря - Всемирный день сноуборда
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
25 декабря - Рождество
26 декабря - День подарков
28 декабря - День календаря
29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
31 декабря - Последний день в году
Кстати, ранее мы давали календарь дней ангела на декабрь 2022.
А еще рассказывали о том, какие дни будут в декабре удачными, а какие - неблагоприятными.