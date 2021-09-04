Календар краси на вересень 2021: коли не варто відвідувати перукарню

1, 2, 3 вересня - місяць, що спадає. Дні вдалі тільки для підрівнювання кінчиків. Міняти образ кардинально не рекомендується, можуть бути фінансові втрати.

4 і 5 вересня - Енергетика місяця в поєднанні з сузір'ям Лева підходить для зміни іміджу. Можна міняти зачіску, здійснювати процедури по догляду, зміцнювати коріння. Бажано планувати похід в перукарню на першу половину дня.

6-7 вересня – Новомісяччя. Не найвдаліші дні для нової стрижки та процедур з волоссям. Зміна способу може викликати в житті неприємні моменти й швидку перевтому. 6 вересня варто підрівняти локони, щоб зачіска виглядала акуратною.

8-9 вересня - стрижки будуть вдалими, допоможуть стабілізувати настрій і повернути віру в себе. Однак підбирати новий образ потрібно ретельно, щоб повною мірою розкрити свої таланти.

10-11 вересня - невдалі дні для експериментів із зовнішністю. Не варто стригти волосся, можна застосувати тільки доглядають процедури.

12, 13, 14 вересня - вдалі дні для походу в перукарню. Для набуття впевненості можна зробити подовжене каре, а короткі стрижки підійдуть тим, хто хоче кардинальних змін в житті.

15-16 вересня - вдалі дні для найсміливіших експериментів із зовнішністю. Можна робити незвичайні стрижки, кардинально міняти колір і форму волосся, здійснювати інші маніпуляції із зовнішністю.

17-18 вересня - позитивні дні для стрижок, можуть залучити в життя позитивні зміни. Занадто короткі стрижки робити в ці дні не варто – відверне удачу.

19-20 вересня - невдалі дні для походу в перукарню.

21, 22, 23 вересня - постарайтеся в ці дні не здійснювати кардинальних змін у зовнішності, через те, що це може притягнути поганий настрій. 23 вересня невеликі зміни в зовнішності допоможуть підняти бойовий дух і відбити нападки кривдників.

24-25 вересня - стрижки, фарбування або інші маніпуляції з волоссям можна в ці дні довірити тільки перевіреному майстру. Домашні маніпуляції з волоссям відкладіть на інший день.

26-28 вересня - стрижки та маніпуляції з волоссям стануть вдалими, допоможуть знайти взаєморозуміння з іншими людьми, а також свою половинку.

29-30 вересня - зміна іміджу в ці дні може додати клопоту, волосся стане неслухняним. Можна здійснювати процедури по догляду за волоссям.