Календарь имен на июнь 2025: как назвать ребенка и когда день ангела

Дни ангела в июне 2025 года

1 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.

2 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

3 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

4 июня: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

5 июня: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

6 июня: Георгий, Егор, Илларион.

7 июня: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.

8 июня: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор, Мелания.

9 июня: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла.

10 июня: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина.

11 июня: Варфоломей, Мария.

12 июня: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян, Анна.

13 июня: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Ян, Акилина, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.

14 июня: Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.

15 июня: Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор.

16 июня: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.

17 июня: Исмаил, Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея.

18 июня: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросиния, Мария.

19 июня: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.

20 июня: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

21 июня: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян, Илона, Елена.

22 июня: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.

23 июня: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Илона, Елена.

24 июня: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Ян, Мария, Фаина.

25 июня: Василий, Яков.

26 июня: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

27 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.

28 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

29 июня: Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.

30 июня: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

Как выбрать имя ребенку, рожденному в июне

По святому покровителю дня. Традиционный вариант, когда имя дают в честь святого, день памяти которого приходится на день или ближайшие дни рождения.

По значению имени. Например, "Артем" означает "невредимый", а "Мария" - "любимая", "горькая".

По звучанию в сочетании с фамилией и отчеством. Имя должно быть благозвучным.

Стоит избегать слишком редких или сложных для произношения имен - если не хотите, чтобы ребенка переспрашивали всю жизнь.