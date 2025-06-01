Календарь имен на июнь 2025: как назвать ребенка и когда день ангела

Церковный календарь, который в народе еще называют Святки, имеет большое значение. Именно по этому календарю выбирают имя для новорожденных детей, чтобы святой, в чей день ребенок родился, заботился и защищал малыша. А еще этот календарь помогает не забыть, кого из родных и близких нужно поздравить с днем ангела.
Полный календарь дней ангела на июнь 2025 - читайте ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).
1 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.
2 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
3 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
4 июня: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.
5 июня: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.
6 июня: Георгий, Егор, Илларион.
7 июня: Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.
8 июня: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор, Мелания.
9 июня: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла.
10 июня: Василий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина.
11 июня: Варфоломей, Мария.
12 июня: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян, Анна.
13 июня: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Ян, Акилина, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.
14 июня: Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.
15 июня: Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор.
16 июня: Константин, Михаил, Петр, Петр, Тихон.
17 июня: Исмаил, Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея.
18 июня: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросиния, Мария.
19 июня: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.
20 июня: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.
21 июня: Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян, Илона, Елена.
22 июня: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.
23 июня: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Илона, Елена.
24 июня: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Ян, Мария, Фаина.
25 июня: Василий, Яков.
26 июня: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.
27 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.
28 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
29 июня: Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан.
30 июня: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.
По святому покровителю дня. Традиционный вариант, когда имя дают в честь святого, день памяти которого приходится на день или ближайшие дни рождения.
По значению имени. Например, "Артем" означает "невредимый", а "Мария" - "любимая", "горькая".
По звучанию в сочетании с фамилией и отчеством. Имя должно быть благозвучным.
Стоит избегать слишком редких или сложных для произношения имен - если не хотите, чтобы ребенка переспрашивали всю жизнь.
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При написании материала использованы источники: ПЦУ, Церковный календарь, Chas, DayToday