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Яку спеціальність обрати: професії, які будуть приносити гроші

Середа 22 липня 2020 19:39
Яку спеціальність обрати: професії, які будуть приносити гроші
Прибуткові професії в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Експерти розповіли, яку професію краще всього вибрати абітурієнтам

Першого серпня в Україні стартує вступна кампанія. При цьому ще є багато випускників шкіл, які не визначилися з вибором професії і зараз роздумують над тим, яку спеціальність їм краще освоїти.

Експерти розповіли про професії, які зможуть принести хороший заробіток. Так, за словами Володимира Бахрушина, найперспективнішими є професії, які передбачають всебічну фундаментальну підготовку - математика, природничі науки, економіка і право. Про це повідомляє видання "Еспрес".

Друга група перспективних спеціальностей – загальноінженерні, IT, педагогічні, медичні, управлінські та аграрні. Згодом вони вимагають опановування нових інструментів і технологій, але пов'язані з ними спеціальності залишаться потрібними ще багато років.

HR-експерт Тетяна Пашкіна говорить про те, що в Україні не вистачає IT-фахівців. Вони входять в першу трійку найбільше потрібних. При цьому в наступні роки збільшиться попит на системних адміністраторів.

Ще один перспективний напрям – це фармацевтика. Навіть у кризу кількість вакансій тут не зменшилася. Фахівці потрібні в аптеки, так і в лікарні.

Досі також великий попит на зварювальників, механіків, слюсарів і т.д. У містах-мільйонниках сантехніки отримують від 30 тисяч гривень і черга до хороших фахівців на пів року.

В майбутньому також буде рости попит на фахівців-робототехніків, фахівців інтернету розумних речей. Також з'явиться більше вакансій, які пов'язані з генною інженерією, нейромережами, тощо.

Нагадаємо, студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці.

Раніше у Києві студентів утримували у військкоматі.

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