Яке популярне взуття краще не носити влітку: може нашкодити ногам

Від якого взуття краще відмовитись

Фахівці кажуть, що н е кращим вибором для літа є сліпони, адже вони не підтримують ногу в області п’яти і щиколотки. Зокрема, через це кінцівка часто "ковзає", що загрожує перенапруженням сухожиль і больовими відчуттями в п’яті.

Також часте використання в’єтнамок загрожує деформацією стопи. Груба гумова перемичка може викликати болючі мозолі. Таке взуття варто використовувати тільки в басейні або на пляжі. Однак, не як повсякденний варіант.

Окрім того, туфлі на танкетці створюють надмірний тиск на плеснові кістки стопи, що може призвести до болю в спині.

Туфлі також можуть завдати шкоди здоров'ю. Через високий каблук змінюється хода, амортизаційна функція стопи (при ходьбі вона повинна пом'якшувати удари, а інакше відбувається навантаження на хребет). Результатом може стати головний біль, остеохондроз, деформація міжхребцевих дисків. Також може виникнути порушення постави, положення тазу стосовно хребта.

До того ж у туфлях вузький носок здавлює пальці. Це може призвести до погіршення кровообігу в нижніх кінцівках, мозолів, вальгусному відхиленню (викривленню) великого пальця, врослих нігтів.

Експерт радить всім жінкам і чоловікам, особливо в літню пору, носити літні плоскі сандалі, які найкраще імітують босі ноги, а також часто міняти різні моделі взуття, щоб не давати м’язам ніг розслаблятися.