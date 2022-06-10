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Яке церковне свято 10 червня: що не можна робити, у кого іменини

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П'ятниця 10 червня 2022 06:03
Яке церковне свято 10 червня: що не можна робити, у кого іменини Православні шанують святого Микиту (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

10 червня віруючі православної церкви відзначають день пам'яті преподобного Микити Халкідонського, відомого cповідника.

Всі прикмети й заборони цього дня, а також, хто святкує сьогодні день ангела - читайте в матеріалі Styler.

Історія святого Микити

Святий Микита жив у другій половині VIII-початку IX століть. Він мав м'який характер. Був милосердним, захищав сиріт, допомагав знедоленим, а будинок завжди тримав відкритим для подорожніх. За богоугодний спосіб життя Микиту поставили єпископом Халкідонії.

За часів правління Лева вірменина широко поширилася боротьба з іконами. Єпископ Халкідонський став на їх захист. Він старанно викривав іконоборців. Переконував паству не втрачати віру і не відвертатися від ликів Богоматері, її сина та інших святих. За ревний захист священних зображень, які єретики називали ідолами, Микита переніс багато принижень і страждань.

Коли імператор зрозумів, що не втихомирить єпископа, він наказав піддати його різним тортурам і відправив на заслання. Після смерті у вигнанні мощі святого Микити знайшли дар зцілення.

До речі, в народі це свято називають Микита Гусятник, тому що святий вважається стражем гусей. У цей день моляться святому Микиті gро захист маленьких гусенят від хижих птахів і звірів.

Яке церковне свято 10 червня: що не можна робити, у кого імениниСвятий Микита вважався стражем гусей (фото: pravmir.ru)

Головні прикмети цього дня

  • Туман ранковий у червні - на пригожий день.
  • Цей день жаркий і сухий – боровиків не буде ні влітку, ні восени.
  • 10 червня погода стала- буде і в грудні досконала.
  • Багато мурах на мурашнику - до гарної погоди.

Що не можна робити в день Микити

  • залишати відкритими вікна і двері – особливо опівдні - щоб нечисть в будинок не потрапила
  • веселитися: співати, танцювати
  • дівчатам опівдні гуляти на вулиці - злі сили долю зіпсують
  • пускати в будинок будь-якого, хто не живе там, мовляв, можна впустити в будинок всякі біди
  • сваритися з батьками і лаяти дітей - можна позбутися сімейного благополуччя, а ось грошей - позбутися
  • Не давайте в борг, особливо ввечері.

Хто сьогодні святкує іменини

10 червня іменини у Петра, Павла, Миколи, Іраклія, Микити, Макара, Ігнатія, Захара, Дмитра, Василя та Олени.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят у червні 2022 роки.

А також розповідали, коли в Україні відзначається Трійця, і чи буде додатковий вихідний.

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