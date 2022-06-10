Какой церковный праздник 10 июня: что нельзя делать, у кого именины

Все приметы и запреты этого дня, а также, кто празднует сегодня день ангела - читайте в материале Styler.

История святого Никиты

Святой Никита жил во второй половине VIII–начале IX веков. Он имел мягкий характер. Был милосердным, защищал сирот, помогал обездоленным, а дом всегда держал открытым для путников. За богоугодный образ жизни Никиту поставили епископом Халкидонии.

Во времена правления Льва Армянина широко распространилась борьба с иконами. Епископ Халкидонский встал на их защиту. Он усердно разоблачал иконоборцев. Убеждал паству не терять веру и не отворачиваться от ликов Богоматери, ее Сына и остальных святых. За ревностную защиту священных изображений, которые еретики называли идолами, Никита перенес много унижений и страданий.

Когда император понял, что не усмирит епископа, он приказал подвергнуть его разным пыткам и отправил в ссылку. После смерти в изгнании мощи святого Никиты обрели дар исцеления.

Кстати, в народе этот праздник называют Никита Гусятник, потому что святой считается стражем гусей. В этот день молятся святому Никите о защите маленьких гусят от хищных птиц и зверей.

Святой Никита считался стражем гусей (фото: pravmir.ru)

Главные приметы этого дня

Туман утренний в июне – на пригожий денек.

Этот день жаркий и сухой – боровиков не будет ни летом, ни осенью.

10 июня погода стала – будет и в декабре совершенна.

Много муравьев на муравейнике – к хорошей погоде.

Что нельзя делать в день Никиты

оставлять открытыми окна и двери – особенно в полдень – чтобы нечисть в доме не попала

веселиться: петь, танцевать

девушкам в полдень гулять на улице – злые силы судьбу испортят

пускать в дом любого, кто не живет там – мол, можно впустить в дом всякие беды

ссориться с родителями и ругать детей – можно лишиться семейного благополучия, а вот денег – лишиться

давать в долг – особенно вечером.

Кто сегодня празднует именины

10 июня именины у Петра, Павла, Николая, Ираклия, Никиты, Макара, Игнатия, Захара, Дмитрия, Василия и Елены.