При якій температурі гине коронавірус: вчені вразили відкриттям

Вчені поділилися відкриттям (фото:unsplash.com/drew-hays)

Вчені розповіли, при якій температурі гине COVID-19

Коронавірус у світі інфікував вже два мільйони чоловік і продовжує поширюватися по планеті. Французькі вчені з університету Екс-Марсель повідомили температуру, при якій COVID-19 гине. Це відбувається при 90 градусів Цельсія.

Дослідники провели експеримент, при якому штам з коронавірусом помістили в пробірку з біоматеріалом.

Два зразка з вірусом і біоматеріалом підігрівали до 60 градусів, тепло зберігали протягом 60 хвилин. Після цієї процедури коронавірус не вижив і втратив свою силу. Це сталося при температурі 92 градуси Цельсія через 15 хвилин.

Відзначимо, що зазвичай лабораторії дезінфікують при температурі 60 градусів.

Цей досвід дав підстави вважати, що для зразків з високим вмістом вірусу цього може не вистачити, і висловили сподівання, що результати дослідження допоможуть вибрати найбільш підходящий спосіб дезактивації коронавіруса.

До речі, головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що коронавірус нікуди не зникне, а буде викликати щорічні епідемії, як сезонний грип.

Як ми раніше писали, Супрун розповіла про інтим і COVID-19.