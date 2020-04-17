Вбивця вірусів: Супрун розповіла про інтим і COVID-19

Уляна Супрун розповіла про інтим та коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Уляна Супрун дала інтимні поради українцям у період карантину через епідемію коронавіруса

На карантині через коронавірус українці повинні якомога більше залишатися вдома і фізично дистанціюватися від інших людей. Уляна Супрун звернула увагу на важливість відповідального ставлення на цьому етапі до своїх сексуальних зв'язків та закликала турбуватися не тільки про власну безпеку, але й партнера/партнерки.

Колишня керівниця МОЗ дала інтимні поради і докладно розповіла в Facebook про заняття сексом під час пандемії COVID-19.

Медик зазначила, що статевий акт знижує тривожність і допомагає боротися зі стресом, викликаним в тому числі й через вимушену ізоляцію.

"Заняття сексом супроводжує викид гормонів, зокрема окситоцину, що добре впливає на нашу імунну систему. Наприклад, окситоцин активує ланку вродженого імунітету, клітин "природних кілерів". Вони вбивають уражені вірусами клітини та не дають виникати рецидивам деяких хвороб", - написала Супрун.

Крім того, статевий акт можна прирівняти до фізичних вправ, що має позитивний ефект на серцево-судинну систему, додала вона.

Також екс-чиновниця закликала до підвищеної відповідальності в цьому питанні, враховуючи ситуацію з коронавірусом.

Супрун наголосила, що вірус SARS-CoV-2 не поширюється статевим шляхом (як і інші респіраторні віруси).

Основний шлях розповсюдження - через тісний контакт з хворою COVID-19 людиною. Невеликі краплі рідини з носа або рота поширюються під час того, як хвора людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.

"Тому близький тілесний контакт, поцілунки та навіть швидке дихання, які супроводжують секс, можуть бути способом передачі вірусу від одного партнера до іншого", - попередила вона.

Також можна підхопити вірус з поверхонь, яких торкалася інфікована людина.

Вірус виявляли і у фекальних масах хворих COVID-19, але поки не знаходили в спермі або вагінальних виділеннях.

"Досі недостатньо інформації, щоб стверджувати про повну безпеку або небезпеку самого статевого акту зараз", - розповіла Супрун.

Поради для заняття сексом в період епідемії коронавіруса

Займайтеся сексом із близькими вам людьми.

"Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу", - йдеться в публікації.

За рівнем безпеки після вас йде ваш постійний партнер або партнерка, з ким ви живете.

Уникайте сексуальних контактів з тими, з ким ви не перебуваєте на карантині, навіть якщо це ваш постійний сексуальний партнер.

Якщо у вас кілька сексуальних партнерів, обмежте зустрічі з ними.

"Спробуйте замінити реальний секс на віртуальний. Не починайте нові сексуальні стосунки у цей період", - рекомендує Супрун.

Враховуйте основні способи поширення вірусу.

Перш за все, як може передаватися SARS-CoV-2, це під час поцілунків. Якщо людина не входить до вашого кола тісних контактів, тобто не живе з вами, обмежте поцілунки.

"Мережею ширяться дописи про безпечні під час пандемії COVID-19 пози для сексу. Звісно, це жартівлива форма подачі серйозної інформації. За основу там взяте правило соціальної дистанції в 1-1,5 метри (від вашого обличчя до обличчя вашого партнера чи партнерки)", - написала колишня керівниця МОЗ.

Якщо ви практикуєте анальний секс або римінг, пам'ятайте про те, що вірус SARS-CoV-2 може міститися в фекальних масах. Так само пам'ятайте, що під час орального сексу ймовірне поширення вірусу через слину. Для цього використовуйте презервативи або латексні серветки - тут важливий бар'єрний захист.

Важливо мити руки до і після сексу. А ще - дезінфікувати секс-іграшки. Переконайтеся, що ними користуєтеся тільки ви.

Відмовтеся від сексу, якщо ви або ваш/ваша партнер/партнерка погано почуваються.

Якщо у вас або вашого партнера з'явилися симптоми COVID-19, уникайте сексу і особливо поцілунків. Пам'ятайте, що висока температура (вище 38,5 градусів), кашель і утруднене дихання - привід до госпіталізації.

Також, якщо ви знаєте, що ваш партнер або партнерка контактували з хворими COVID-19 людьми, утримайтеся від сексу на деякий час, щоб зменшити ризик вашого інфікування.

Користуйтеся засобами контрацепції.

Крім ризику заразитися вірусом SARS-CoV-2 (якщо не дотримуватися заходів запобігання), не варто забувати про інфекції, що передаються статевим шляхом.

Для запобігання інфікування ними потрібно користуватися засобами контрацепції. Презерватив - засіб контрацепції бар'єрного типу і єдиний спосіб запобігти інфекції, що передаються статевим шляхом та вагітності одночасно, нагадала Супрун.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що медичні маски і обноразові рукавички не зможуть захистити від коронавіруса, якщо не мити руки.